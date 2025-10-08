¥¹¥Î¥Ü²®¸¶¡Ö2¼ïÌÜ¤Ç¶â¥á¥À¥ë¡×¡¡¸ÞÎØ¤ØÆ®»Ö¡¢¥®¥Í¥¹¤âÇ§Äê
¡¡¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥ÉÃË»Ò¥Ó¥Ã¥°¥¨¥¢¤È¥¹¥í¡¼¥×¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç½é¤ÎÅßµ¨¸ÞÎØ½Ð¾ì¤òÌÜ»Ø¤¹²®¸¶ÂçæÆ¡ÊTOKIO¥¤¥ó¥«¥é¥ß¡Ë¤¬8Æü¡¢Ê¡Åç¸©Æâ¤ÎÀ±Ìî¥ê¥¾¡¼¥È¥Í¥³¥Þ¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥ó¤Ç¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼·ÀÌó²ñ¸«¤ËÎ×¤ß¡¢ÍèÇ¯2·î¤Î¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Ø¡Ö2¼ïÌÜ¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò¼è¤ê¤¿¤¤¡£¼«Ê¬¤Î³ê¤ê¤òºÇÂç¸ÂÈ¯´ø¤·¤Æ¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¤Î³Ú¤·¤µ¤òÀ¤³¦Ãæ¤ËÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¤é¡×¤ÈÆ®»Ö¤òÇ³¤ä¤·¤¿¡£
¡¡ºòµ¨¤Ï¾·ÂÔÂç²ñ¤ÎÅßµ¨X¥²¡¼¥à¤Î¥Ó¥Ã¥°¥¨¥¢¤Ç¡¢À¤³¦½é¤È¤Ê¤ë²£6²óÅ¾È¾¤ÎÄ¶Âçµ»¤ò·è¤á¤Æ½éÀ©ÇÆ¡£¥®¥Í¥¹À¤³¦µÏ¿¤Ë¤âÇ§Äê¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡Ö¤Þ¤µ¤«Áª¤Ð¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¦¤ì¤·¤¤¡£¼«Ê¬¤ÎÄ¹½ê¤Ï²óÅ¾ÎÏ¡£¼é¤ê¤ËÆþ¤é¤º¹¶¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È·è°Õ¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£