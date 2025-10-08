ジャーナリスト岩田明子氏が8日、フジテレビ系「サン！シャイン」（月〜金曜午前8時14分）に生出演。副総裁として1年ぶりに復権した麻生太郎元首相のポジションについて解説した。

自民党は7日の臨時総務会で、高市早苗総裁の選出を受けた新執行部を正式に決定した。高市氏勝利の「陰の立役者」といわれる麻生氏が、副総裁に再登板した。

メイプル超合金カズレーザーから「副総裁って置かなくてもいいポジションなんですか？ 幹事長を置いて、麻生さんを副総裁に置いたわけじゃないですか。高市さんと麻生さんは財政面で、ちょっと相違があるわけじゃないですか。置かなくてもいい副総裁に麻生さん、ってことはむちゃくちゃ配慮した、ってことですか。それを党員はどう思うんですか」と問われた。

岩田氏は「今後、（高市氏が）政策を進めていくときに、いちいち麻生さんに相談をするですとか、麻生さんが意見を言ってくる場面が目立ってくると、高市さん推しだった党員は『あっ、あれ、違うな』となるかもしれませんけれども、今後どういう形で（麻生氏が）サポートしていくのか、やり方もみなさん違いますので、どのぐらい関与していくのか、それとも見守っていくのか、関わり方によりますよね」と話した。

MC谷原章介が「実際、石破政権のときには最高顧問だったじゃないですか、最高顧問と副総裁、実行力のない肩書きだけの役職なんだとしたら、なんで副総裁に変えたんですか」と質問した。岩田氏は「より重い、ってことですね」とひと言で返した。