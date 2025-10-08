ある保護犬の物語が泣けると反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で3万3000回再生を突破し、「涙が出ます」「胸が苦しくなります」「本当に頑張ったね」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：『殺してくれ』と施設に持ち込まれ、捨てられた犬→別の飼い主に助けられ…涙が出る『1年半後の光景』】

『殺してくれ』と捨てられた犬

Instagramアカウント「maruru_wishforlife」の投稿主さんは、ヨーキーMIXの『まるる』ちゃんと暮らしています。まるるちゃんは、センターから引き取ったわんこでした。スタッフの話によると、元の飼い主に「殺してくれ」と言われて捨てられてしまったそうです。

突然飼い主を失ったまるるちゃんは、センターの柵をガリガリ引っ掻き続けていたといいます。ときには発作を起こして倒れてしまうことも…。あまりに痛々しい姿に、見ているだけで胸が痛みます…。

投稿主さんの家族として迎え入れられたあと、まるるちゃんはとっても甘えん坊なわんこになったといいます。先住猫とも仲良くなり、ボロボロだった体も少しずつ回復していきました。

1年半後の光景に涙…

そして1年半後、そこにはすっかり健やかになったまるるちゃんの姿が！一時はつい甘やかして食べさせ過ぎてしまったとのことですが、そのあとダイエットに励み、獣医さんも太鼓判を押してくれたといいます。筋力もアップして、今までより機敏に動けるようになりました。

もちろん、保護犬として暮らす上で、大変なこともあるそう。しかし、今では満面の笑みを見せてくれたり、お腹を見せてくれるほど絆が深まったといいます。

寂しい顔にはさせない

投稿主さんは、愛情をたっぷり注がれて徐々に変化していくまるるちゃんを、たまらなく愛おしく感じているそうです。同時に、「こんなに繊細な子の命を踏みにじるなんて…」と激しい憤りを覚えることも。

今ではすっかり幸せな表情になったまるるちゃんですが、投稿主さんは「最後まで命を大切にしてほしい」と呼びかけています。どんな事情があるにせよ、動物たちは捨てられた悲しみを背負って生きていくことになるからです。

すべての人が、小さな命を尊べるようになってほしい…。そう願ってやみません。

この投稿には、「まるるちゃんの笑顔に泣いた」「今は幸せで良かった」「これからもずっと幸せに」など、多くのコメントが寄せられています。

Instagramアカウント「maruru_wishforlife」には、現在のまるるちゃんの幸せな姿がたくさん投稿されています。是非チェックしてみてくださいね！

写真・動画提供：Instagramアカウント「maruru_wishforlife」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。