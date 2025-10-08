JRが「往復割引」を終了 来年3月13日で往復乗車券・連続乗車券の発売終了 以降の「学生割引」など説明【詳細】
JRグループは8日、「往復乗車券」「連続乗車券」の発売終了日と終了後の取り扱いについて発表した。
往復乗車券と連続乗車券については、終了することが昨年12月に明らかになっていた。具体的に、発売終了日は2026年3月13日に決定した。
往復乗車券の発売終了に伴い、片道の営業キロが601キロ以上の行程を往復する場合に、往路及び復路の運賃がそれぞれ1割引となる「往復割引」についても、取り扱いを終了する。以降について「往復又は連続の行程 をお買い求めになる場合は、2枚の片道乗車券をお買い求めください」とした。
このほか、「学生割引」や「ジパング倶楽部」などについても説明した。
■往復乗車券及び連続乗車券の発売終了日等について
発売終了日：2026年3月13日（金）
発売を終了する乗車券：往復乗車券及び連続乗車券
※JR各線と連絡会社線とにまたがる連絡乗車券も含みます。
（1）往復乗車券の発売終了に伴い、片道の営業キロが601キロ以上の行程を往復する場合に、往路及び復路の運賃がそれぞれ1割引となる「往復割引」についても、取扱いを終了します。
（2）2026年3月14日（土）以降に、往復又は連続の行程をお買い求めになる場合は、2枚の片道乗車券をお買い求めください。（指定席券売機では、現在とほぼ同じ操作でゆきとかえりのきっぷが購入できます。）
（3）学生割引、ジパング倶楽部等の割引乗車券については、2026年3月14日（土）より割引条件を変更し、1枚の割引証等で、片道の割引普通乗車券を2枚まで同時に発売いたします。これにより、往復又は連続の行程でご利用いただく場合も従来通り1枚の割引証でご利用いただけます。
（4）ジパング倶楽部については、2026年３月14日（土）より、割引条件を変更し、片道の営業キロが101キロ以上の場合に割引の普通乗車券を発売いたします。詳しくは、ジパング倶楽部のホームページ等をご確認ください。
（5）2026年3月13日（金）までに発売した「往復乗車券」及び「連続乗車券」2026年3月14日（土）以降が有効開始となる場合も含みます。）は、有効期間満了までご利用いただけます。また、使用開始前1回に限り、「往復乗車券」及び「連続乗車券」として乗車日や乗車区間の変更が可能です（学生割引等の割引乗車券も含みます。
（6）JR各社では、インターネット予約等にておトクな割引商品を発売しております。詳細はJR各社のホームページをご確認ください。
