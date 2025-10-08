Mrs. GREEN APPLE大森元貴の新ショット、NHKコント番組『LIFE！』が公開「ジワる…」「ここでもう面白いのなんでだろう」「楽しみだなぁ！！！」
内村光良率いるコント番組『LIFE！』（NHK総合）の公式Xが8日に更新。Mrs. GREEN APPLEの大森元貴（Vo／Gt）のショットを公開した。
【写真】「何かが降りてくる」5秒前の“大森の元貴氏”
同番組は13日午後9時30分から、72分拡大版『LIFE！マーベラス SP』を放送。ゲストにMrs. GREEN APPLEの大森と若井滉斗（Gt）、藤澤涼架（Key）のほか、俳優の天海祐希、河合優実が出演する。
投稿で「何かが降りてくる5秒前の大森の元貴氏」とコメント。写真は、大森があごに手を添えて、何かを考えている様子を見せている。
この投稿に「大森の元貴氏！」「熟考している大森の元貴氏 アツいぜ？」「このポストと写真だけでジワる…」「ここでもう面白いのなんでだろう」「楽しみだなぁ！！！」「ウッチャンとの掛け合いが…たまら〜ん」など期待の声が多数寄せられている。
コント自体が初挑戦となるMrs. GREEN APPLEの3人が出演したのは、オフィスが舞台のショートコント3本。今回のために書き下ろされた新作のオリジナルコントで、サラリーマンを演じた。
コント「はじまりが高過ぎる」は、大森の圧倒的な歌唱力が生かされた1本。コント「リフレッシュ」ではメンバー3人が息ぴったりのキレキレダンスを披露。また、コント「グローバル」ではLIFE！メンバーとの絶妙なかけ合いとチームワークで笑いを生みだした。トップアーティストによる異色のコントとなっている。
同番組はこのほか、内村、池谷のぶえ、、川西賢志郎、桜田ひより、じろう、田中直樹、塚地武雅、水上恒司が出演する。
