【侍ジャパン】強化試合・韓国戦のメンバー発表 岡本、森下ら２８名 村上、佐藤輝は外れる
「ラグザス 侍ジャパンシリーズ２０２５ 日本ｖｓ韓国」の出場選手発表記者会見が８日に都内のホテルで行われた。
１１月１５、１６日に東京ドームで開催される韓国戦の出場予定選手として２８名が選出。来春に行われるＷＢＣではＭＬＢ所属の日本人選手たちも加わり代表メンバーが選出されることとなるため、今大会では国内組の選手の最終的な見極めが行われることとなる。
主な有力選手からは村上（ヤクルト）、佐藤輝（阪神）らがメンバーから外れることとなった。
会見に出席した井端弘和監督（５０）は「（ＷＢＣでの追加メンバーには）メジャー組もいますけど、競争して１人でも多く戦力になって欲しい。（課題は）特に二遊間、外野の２ポジション。そこをきちんと見極めたい」と今大会での狙いを明かすと「（ＷＢＣでは）日本にはないルールで戦わなければならない部分が多々ある。投手含めて慣れること（が目的）」とピッチクロックやピッチコム、拡大ベースなど日本球界にはまだ導入されていないルールへの順応も大きなテーマであることを強調した。
以下、選出選手一覧。
投手
森浦（広島）
隅田（西武）
大勢（巨人）
種市（ロッテ）
伊藤（日本ハム）
高橋（中日）
曽谷（オリックス）
金丸（中日）
及川（阪神）
藤平（楽天）
北山（日本ハム）
平良（西武）
西口（楽天）
松本（ソフトバンク）
松山（中日）
捕手
若月（オリックス）
岸田（巨人）
坂本（阪神）
中村（ヤクルト）
内野手
牧（ＤｅＮＡ）
牧原（ソフトバンク）
村林（楽天）
岡本（巨人）
小園（広島）
野村（ソフトバンク）
外野手
森下（阪神）
五十幡（日本ハム）
岡林（中日）