「ラグザス 侍ジャパンシリーズ２０２５ 日本ｖｓ韓国」の出場選手発表記者会見が８日に都内のホテルで行われた。

１１月１５、１６日に東京ドームで開催される韓国戦の出場予定選手として２８名が選出。来春に行われるＷＢＣではＭＬＢ所属の日本人選手たちも加わり代表メンバーが選出されることとなるため、今大会では国内組の選手の最終的な見極めが行われることとなる。

主な有力選手からは村上（ヤクルト）、佐藤輝（阪神）らがメンバーから外れることとなった。

会見に出席した井端弘和監督（５０）は「（ＷＢＣでの追加メンバーには）メジャー組もいますけど、競争して１人でも多く戦力になって欲しい。（課題は）特に二遊間、外野の２ポジション。そこをきちんと見極めたい」と今大会での狙いを明かすと「（ＷＢＣでは）日本にはないルールで戦わなければならない部分が多々ある。投手含めて慣れること（が目的）」とピッチクロックやピッチコム、拡大ベースなど日本球界にはまだ導入されていないルールへの順応も大きなテーマであることを強調した。

以下、選出選手一覧。

投手

森浦（広島）

隅田（西武）

大勢（巨人）

種市（ロッテ）

伊藤（日本ハム）

高橋（中日）

曽谷（オリックス）

金丸（中日）

及川（阪神）

藤平（楽天）

北山（日本ハム）

平良（西武）

西口（楽天）

松本（ソフトバンク）

松山（中日）

捕手

若月（オリックス）

岸田（巨人）

坂本（阪神）

中村（ヤクルト）

内野手

牧（ＤｅＮＡ）

牧原（ソフトバンク）

村林（楽天）

岡本（巨人）

小園（広島）

野村（ソフトバンク）

外野手

森下（阪神）

五十幡（日本ハム）

岡林（中日）