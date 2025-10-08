１１月の「ラグザス 侍ジャパンシリーズ２０２５ 日本ｖｓ韓国」の日本代表に阪神の坂本誠志郎捕手（３１）、及川雅貴投手（２４）、森下翔太外野手（２５）が８日、選出された。３人は１１月６日から１２日まで宮崎市での強化合宿に参加し、同１５、１６日に東京ドームで韓国代表との試合に臨む。

及川は左のリリーバーとして期待されている。２３年のアジアチャンピオンシップ以来、２年ぶりの侍ジャパン入り。今季はＮＰＢ新記録の１８試合連続ホールドを達成するなど、両リーグトップの６６試合登板で防御率０・８７と圧倒的な数字を残した。

この日、ＳＧＬスタジアムでの練習に参加し、取材対応。「うれしいですし、光栄です」と笑顔を見せた。来年３月のＷＢＣに向けたアピールの場にもなる。前回大会は「すごい自分らも感動した。毎試合、見られるときは常にロッカーとかでも（テレビを）つけて見ていた試合でもあった」という。「自分も見ていて、湯浅さんや中野さんも出ていましたし、自分もまた次、チャンスがあったら出てみたいなとは思っていた。しっかりアピールできればと思います」と誓った。

森下は２４年１１月のプレミア１２で井端ジャパンの４番を全うし、高い評価を受けている。外野手は吉田正尚（レッドソックス）や鈴木誠也（カブス）などメジャーリーガーも多く、激しい争いになることが予想される。

「メインは３月になると思うので、ちょっとでもアピールをできればいい。自分の１００％以上（の力）は出ないと思うので、１００％に近いパフォーマンスを出せたら」と先を見据えた。ＷＢＣについても「もちろんテレビでみているときに刺激を受けた。やっぱりいつかはあの舞台で世界で戦ってみたい思いはある。やれることはしっかりやっていこうかなと思う」と意気込んだ。