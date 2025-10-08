新潟県湯沢町が隣接する十日町市を相手取り、境界線の修正や画定を求めた訴訟で、最高裁第１小法廷（堺徹裁判長）は２日付の決定で十日町市側の上告を棄却した。

町側の主張を全面的に認めた２審・東京高裁判決が確定した。

これにより、両市町にまたがる「ガーラ湯沢スキー場」のリフトなど一部施設の所在地が湯沢町に変更され、固定資産税の課税権も同町に移る。

町側は訴訟で、高津倉山から南魚沼市まで約１・５キロに及ぶ現在の境界線を十日町市寄りにずらすことに加え、境界が未画定となっている高石山から高津倉山の山頂までの約５キロの画定を求めていた。

２月の２審判決は、境界線の修正について、１審・新潟地裁判決と同様に町側の主張を採用した。画定に関しては、１審判決で認められた市側の主張を退けた。市はこれを不服として上告していた。

同町の田村正幸町長は「町の主張が全面的に認められたことをうれしく思う」との談話を出した。同市の関口芳史市長は「我々の主張が認められなかったことは誠に残念だが、長年の懸案であった境界未画定区間の解消が図られることは、双方にとって望ましい」とコメントした。