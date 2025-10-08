Photo: 傭兵ペンギン

全4日間にわたって開催された東京ゲームショウ2025。

さまざまなインディゲームが出展されている中、非常に気になったのが『サバキスタン：犬の国』でした。

こちらは、かなり直球に旧ソ連や北朝鮮などを彷彿とさせる、犬型の擬人化動物が暮らす全体主義国家「サバキスタン」を舞台にしたアドベンチャーゲーム。クラシックなピクセルアートスタイルで描かれた6人のキャラクターを操作しながら、サバキスタンの恐ろしい秘密を巡るブラックユーモアと風刺たっぷりのストーリーを味わえるというもの。

TGSの会場で遊ぶことのできたデモでは、サバキスタンに入国を許された著名なドキュメンタリー作家であるカメレオンのアンリを操作して、なんとかサバキスタンの情報を集めようとするのですが、怪しい行動をするとすぐに見つかり、何度か見つかると殺されてしまうという実に全体主義国家らしい過酷な難易度でした。遊べた時間はわずかでしたが、全体的に、架空の共産主義国家の国境検問所を舞台とする『Papers, Please』の影響を色濃く感じました。

ちなみに今作の原作となっている『サバキスタン』はロシア人漫画家のビタリー・テルレツキーとカティアのコンビによって作られたグラフィック・ノベルで、日本でも邦訳版が発売され、海外コミックファンの間で大きく話題になった作品。作者の二人は現在日本に移住して活動しており、このゲームの開発にも参加して、会場でもそろってゲームの説明をしていました。

『サバキスタン：犬の国』の本編は2026年、Steamにて配信予定。原作も非常に面白い本なので、ぜひ合わせてチェックしてみてください！

