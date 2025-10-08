宮田聡子が魅せるCOCO DEAL「No.」コレクションに注目！

COCO DEALが10月8日（水）10:00より、オフィシャルオンラインストアにてWEBカタログvol.2「No.（ナンバー）」を公開します。数字には特別な意味が込められており、「No.1」は唯一無二の存在感、「No.7」は神秘的な魅力、「No.12」は特別なムードを象徴。ジャケットやニットアップ、アウターなど、洗練されたアイテムが勢揃いです。モデルには宮田聡子さんが登場♡

数字の魅力を感じる！COCO DEALの新作コレクション





JACKET 価格：24,200円 / SHIRT 価格：11,000円 / SKIRT 価格：10,450円



BLOUSE 価格：12,100円 / PANTS 価格：12,100円



SWEATSHIRT 価格：9,350円 / SKIRT 価格：10,450円



KNIT OUTER 価格：17,600円 / SHIRT 価格：9,900円 / PANTS 価格：13,200円



OUTER 価格：25,300円 / ONE-PIECE 価格：18,700円



ONE-PIECE 価格：18,700円



CARDIGAN 価格：9,900円 / SKIRT 価格：11,550円



ONE-PIECE 価格：17,600円



KNIT 価格：9,900円 / SKIRT 価格：10,450円



JACKET 価格：22,000円 / KNIT 価格：10,450円 / SKIRT 価格：15,400円



KNIT 価格：13,200円 / SKIRT 価格：12,650円

COCO DEALのWEBカタログvol.2「No.」は、数字が織り成す独特なストーリーが特徴です。それぞれの「No.」が、唯一無二の存在感や神秘的な魅力、特別なムードを表現しています。

ジャケットやニット、アウターなど、どのアイテムもしなやかで洗練されたデザインが魅力。

例えば、\24,200のジャケットや、\17,600のニットアウト、\18,700のワンピースなど、シンプルでありながらも一つひとつが特別な存在感を放っています。

どの「No.」があなたにぴったりか、オンラインストアでチェックしてみて。

宮田聡子が着こなす！洗練された「No.」コレクション



モデルの宮田聡子さんが登場する今回の「No.」コレクションでは、洗練されたスタイルが際立っています。

シンプルでありながらも、数字の意味が込められたアイテムが、彼女の落ち着いた雰囲気と絶妙にマッチ。ファッションアイテム一つ一つが、あなたのスタイルに新たな視点を与えてくれます。

宮田聡子さんのコーディネートを参考に、あなたの「No.」を見つけ、特別なムードを纏いましょう。

COCO DEALで見つける、あなただけの「No.」



COCO DEALのWEBカタログvol.2「No.」は、洗練されたデザインと数字の意味が織り成す特別なコレクション。ジャケットやニット、アウターなど、どれもシンプルでありながら華やかさを兼ね備えています。

宮田聡子さんが着こなすスタイルは、まさに「No.」に込められた魅力を引き立て、あなたにも新たな魅力を引き出してくれるでしょう。

あなただけの「No.」を見つけ、秋のおしゃれを楽しんでください♡