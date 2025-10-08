¡Ö½é¼íÎÄ¤¹¤ë¤¾¡ª¡ª¡ª¡ª ¡×41ºÐ¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡¢¼íÎÄ»î¸³¤Ë¹ç³Ê¡Ö¤Ä¤¤¤ËÌÈ¾õÆÏ¤¤¤¿¡¼¡¼¡¼¡ª¡×¡¡·ÝÇ½³¦¤ÎÍ»ñ³Ê¼Ô¤Ë¤Ï°Õ³°¤Ê¿Í¤â
µÈËÜ¤Î¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤¬¡Ö¼íÎÄ»î¸³¡×¤Ë¹ç³Ê¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¼íÎÄÌÈ¾õ¤ò¼ê¤Ë¡Ö½é¼íÎÄ¤¹¤ë¤¾¡ª¡ª¡ª¡ª¡×
¼íÎÄ»î¸³¤Ë¹ç³Ê¤·¤¿¤Î¤ÏµÈËÜ¶½¶È¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª¡Ö¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼¡×¤ÎÉÊÀîÏÂ¹¤µ¤ó¡Ê41¡Ë¡£
ÉÊÀî¤µ¤ó¤Ï¼«¿È¤ÎX¤Ë¡Ö¼íÎÄ»î¸³¹ç³Ê ¤ª¤·¤Ã¡ª¡ª¡ª¡×¤È¼õ¸³É¼¤È¹ç³Ê¼Ô°ìÍ÷¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¡¢ÎáÏÂ7Ç¯ÅÙ¤Î¼íÎÄÌÈµö»î¸³¤Ë¹ç³Ê¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¾ÚÌÀ½ñ¤ÈÎÄ½Æ¡¦¶õµ¤½Æ¤Î½ê»ýµö²Ä¾Ú¤Î¼Ì¿¿¤âÅê¹Æ¤·¡¢¡Ö¤Ä¤¤¤Ë¼íÎÄÌÈ¾õÆÏ¤¤¤¿¡¼¡¼¡¼¡ª º£´ü½é¼íÎÄ¤¹¤ë¤¾¡ª¡ª¡ª¡ª ·§¤Î½Ð¤Ê¤¤¸©¤Ç¡£¡£¡×¤ÈÇ°´ê¤Î¼íÎÄÌÈµö¤Ë¹ç³Ê¤·¤¿´î¤Ó¤ò¤¢¤ï¤é¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¹ç³Ê¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¡ÖÇ°´ê¤Î¼íÎÄÌÈµö¤ä¤Ã¤È¤À¤Í¡ª¡×¡Ö½Æ¹½¤¨¤Æ¤ë»Ñ¤¬¸«¤ì¤ëÆü¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤ë¤è¡Á¡×¡Ö¼¡¤Ï¿©Æù½èÍý¤«¤Ê¡©¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´Ä¶¾Ê¡Ö¼íÎÄ¥Ý¡¼¥¿¥ë¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¼íÎÄÌÈµö¤ÏÎÄË¡¤´¤È¤Ë4¼ïÎà¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Âè°ì¼ï½ÆÎÄÌÈµö¡Ê»¶ÃÆ½Æ¡¢¥é¥¤¥Õ¥ë½Æ¡Ë¡¢ÂèÆó¼ï½ÆÎÄÌÈµö¡Ê¶õµ¤½Æ¡Ë¡¢¤ï¤ÊÎÄÌÈµö¡¢ÌÖÎÄÌÈµö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¼íÎÄÌÈµö¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¼íÎÄ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÉ¬Í×¤ÊÅ¬À¡¢µ»Ç½µÚ¤ÓÃÎ¼±¤Ë´Ø¤·¤Æ½»½êÃÏ¤ÎÅÔÆ»ÉÜ¸©ÃÎ»ö¤¬¹Ô¤¦¡Ö¼íÎÄÌÈµö»î¸³¡×¤Ë¹ç³Ê¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢½ÆÎÄ¤ò¹Ô¤¦¾ì¹ç¤Ï¡¢ÅÔÆ»ÉÜ¸©¸ø°Â°Ñ°÷²ñ¤«¤é¡Ö½ÆÅáË¡¡×¤Ë´ð¤Å¤¯ÎÄ½Æ¤Î¡Ö½ÆË¤½ê»ýµö²Ä¡×¡ÊÎÄ½Æ1ËÜ¤´¤È¡Ë¤Î¼èÆÀ¤âÉ¬Í×¤Ç¤¹¡Ê°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÂçÆüËÜÎÄÍ§²ñ¤ÎHP¤è¤ê¡Ë¡£
¼íÎÄÌÈµö¤ò½ê»ý¤·¤Æ¤¤¤ë·ÝÇ½¿Í¤Ë¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÅì½Ð¾»Âç¤µ¤ó¡¢½÷Í¥¤Î°É¤µ¤ó¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥¬¥¯¥Æ¥ó¥½¥¯¡×¤Î¤è¤¸¤ç¤¦¤µ¤ó¡¢Æ±¤¸¤¯¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤ÎÂ¼¾å¥·¥ç¡¼¥¸¤µ¤ó¤é¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£