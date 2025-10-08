Æü´ÚÀï¤Î»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ËÒ¸¶ÂçÀ®¡¢ÌîÂ¼Í¦¡¢¾¾ËÜÍµ¼ù¤¬Áª½Ð¡¡11·î15¡¢16Æü
¡¡ÌîµåÆüËÜÂåÉ½¡Ö»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤¬8Æü¡¢11·î15¡¢16Æü¤ËÎ×¤à¡Ö¥é¥°¥¶¥¹¡¡»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥·¥ê¡¼¥º2025¡¡ÆüËÜVS´Ú¹ñ¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÈ¯É½¤·¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤«¤é¤ÏËÒ¸¶ÂçÀ®ÆâÌî¼ê¤ÈÌîÂ¼Í¦ÆâÌî¼ê¡¢¾¾ËÜÍµ¼ùÅê¼ê¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥×¥í15Ç¯ÌÜ¤ÎËÒ¸¶Âç¤Ïº£µ¨¡¢ÂÇÎ¨3³ä4ÎÒ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£°éÀ®½Ð¿ÈÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤È¤Ê¤ë¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£2023Ç¯¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤ÇÎëÌÚÀ¿Ìé¤ËÂå¤ï¤Ã¤ÆÄÉ²Ã¾·½¸¤µ¤ì¡¢À¤³¦°ì¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡4Ç¯ÌÜ¤ÎÌîÂ¼¤È11Ç¯ÌÜ¤Î¾¾ËÜÍµ¤Ï½é¤Î»ø¥¸¥ã¥Ñ¥óÆþ¤ê¤¿¡£ÌîÂ¼¤Ï¼«¸ÊºÇÂ¿126»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢1Ç¯ÌÜ°ÊÍè¤Î2·åËÜÎÝÂÇ¤È¤Ê¤ë12ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡¾¾ËÜÍµ¤Ï¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤È¤·¤Æ¥Õ¥ë²óÅ¾¤·¤Æ¥ê¡¼¥°Ï¢ÇÆ¤Ë¹×¸¥¡£3Ç¯Ï¢Â³¤Î50»î¹çÅÐÈÄ¤òÀ®¤·¿ë¤²ËÉ¸æÎ¨1¡¦07¡¢44¥Û¡¼¥ë¥É¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¼«¿È½é¤ÎºÇÍ¥½¨µß±çÅê¼ê¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
¡¡´Ú¹ñÀï¤Ï11·î15Æü¡Ê18»þ30Ê¬³«»Ï¡Ë¡¢Æ±16Æü¡Ê19»þ³«»Ï¡Ë¤Ç¤¤¤º¤ì¤âÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¢¡»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î´Ú¹ñÀï¥á¥ó¥Ð¡¼
¢§Åê¼ê
¿¹±º¡¡ÂçÊå¡¡13¡¡¹Åç
¶ùÅÄÃÎ°ìÏº¡¡14¡¡À¾Éð
¡¡Âç¡¡Àª¡¡¡¡15¡¡µð¿Í
¼ï»Ô¡¡ÆÆÚö¡¡16¡¡¥í¥Ã¥Æ
°ËÆ£¡¡Âç海¡¡17¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à
郄¶¶¡¡¹¨ÅÍ¡¡19¡¡ÃæÆü
Á¾Ã«¡¡Î¶Ê¿¡¡20¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹
¶â´Ý¡¡Ì´ÅÍ¡¡21¡¡ÃæÆü
µÚÀî¡¡²íµ®¡¡37¡¡ºå¿À
Æ£Ê¿¡¡¾°¿¿¡¡46¡¡³ÚÅ·
ËÌ»³¡¡ÏË´ð¡¡57¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à
Ê¿ÎÉ¡¡³¤ÇÏ¡¡61¡¡À¾Éð
À¾¸ý¡¡Ä¾¿Í¡¡62¡¡³ÚÅ·
¾¾ËÜ¡¡Íµ¼ù¡¡66¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯
¾¾»³¡¡¿¸Ìé¡¡90¡¡ÃæÆü
¢§Êá¼ê
¼ã·î¡¡·òÌð¡¡¡¡4¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹
´ßÅÄ¡¡¹ÔÎÑ¡¡10¡¡µð¿Í
ºäËÜÀ¿»ÖÏº¡¡12¡¡ºå¿À
ÃæÂ¼¡¡ÍªÊ¿¡¡27¡¡¥ä¥¯¥ë¥È
¢§ÆâÌî¼ê
ËÒ¡¡¡¡½¨¸ç¡¡¡¡2¡¡DeNA
ËÒ¸¶¡¡ÂçÀ®¡¡¡¡5¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯
Â¼ÎÓ¡¡°ìµ±¡¡¡¡6¡¡³ÚÅ·
²¬ËÜ¡¡ÏÂ¿¿¡¡25¡¡µð¿Í
¾®±à¡¡³¤ÅÍ¡¡51¡¡¹Åç
ÌîÂ¼¡¡¡¡Í¦¡¡99¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯
¢§³°Ìî¼ê
¿¹²¼¡¡æÆÂÀ¡¡¡¡1¡¡ºå¿À
¸Þ½½È¨Î¼ÂÁ¡¡50¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à
²¬ÎÓ¡¡Í¦´õ¡¡60¡¡ÃæÆü