¡¡¸µ¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤ÎºÊ¤Ç¡¢42ºÐ¥â¥Ç¥ë¤¬µ×¤·¤Ö¤ê¤ÎàºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥Èá¤òÈäÏª¤·ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö24»þ´Ö¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼¥¦¥§¥¢¡ØReD¡Ù¤ÎWEB CM¤Ë½Ð±é¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡Á¡ªÃå¿´ÃÏ¤âËÜÅö¤Ëµ¤»ý¤ÁÎÉ¤¤¤Ç¤¹¡Á¢ö¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÄÖ¤Ã¤Æ¶á±Æ¤òÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¸µ¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤ÇJ¥ê¡¼¥°¤ÎÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì°éÀ®Éô¥³¡¼¥Á¤Î°ðËÜ½á°ì¤µ¤ó(46)¤ÎºÊ¤Ç¥â¥Ç¥ë¤ÎÅÄÃæÈþÊÝ(42)¡£¥¹¥È¥é¥¤¥×¤Î¥·¥ã¥Ä»Ñ¤Ç¡¢¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼¥¦¥§¥¢¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤ï¡ªÀ¼½Ð¤Þ¤·¤¿¤è¡ª¡×¡Ö¤ï¤¡¡ÁÈþÊÝ¤µ¡Á¤ó¡×¡Ö¤¦¤ï¡ªµ×¡¹¤ÎÅê¹Æ´ò¤·¤¤¡×¡ÖÅê¹Æ¤Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤ËÈþÊÝ¤Á¤ã¤ó¤Î¤ª´é¸«¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡ÅÄÃæ¤Ï2012Ç¯12·î¤Ë°ðËÜ¤µ¤ó¤ÈÆþÀÒ¡£19Ç¯7·î¤ËÂè1»Ò¡¢21Ç¯6·î¤ËÂè2»Ò¤ò½Ð»º¤·¤¿¡£