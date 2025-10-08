Ä¶·ã¥ì¥¢Ì¾»ú¤Î20ºÐ¥¢¥¤¥É¥ëà°Û¼¡¸µ¥¹¥¿¥¤¥ëá¤ËµÓ¸÷¡Ö´é¤¬¾®¤µ²á¤®¤ë¡×¡Ö¹â¿ÈÄ¹¤Ç¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¡Ö°ïºà¤À¤è¡×
¡¡àÄ¶·ã¥ì¥¢áÌ¾»ú¤ò»ý¤Ä¥¢¥¤¥É¥ë¤Îà¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ËÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹õ¤Î¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¤Ë¥°¥ì¡¼¤Î¥Ë¥Ã¥È¤È¥Ë¡¼¥Ï¥¤¥½¥Ã¥¯¥¹¤ò¹ç¤ï¤»¡¢½©¤é¤·¤¤¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÇµÌÚºä46¤Î¸ÞÉ´¾ëçý±û(¤¤¤ª¤¡¦¤Þ¤ª¡¢20)¡£¿ÈÄ¹166¥»¥ó¥Á¤ÎÈ´·²¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ºÝÎ©¤Ä¼Ì¿¿¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¤Ç¤Ï¡Ö¤É¤ó¤É¤óåºÎï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö166cm¤Ã¤Æ¿ÈÄ¹¤¢¤ëÊý¤À¤±¤É¡¢¤É¤¦¹Í¤¨¤Æ¤â´é¤ÎÂç¤¤µ¤¬¾®¤µ²á¤®¤ë¡ª²Ä°¦¤¤¤·åºÎï¤À¤·¡×¡Ö¤¿¤Ì¤´é¡¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤è¤·¡¢À³Ê¤Ï¹¹¤Ë¤è¤·¡×¡ÖÇµÌÚºä¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥â¥Ç¥ë¡×¡Ö¤³¤ì¤Ç20ºÐ¤È¤ÏËö¶²¤í¤·¤¤°ïºà¤À¤è¡×¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡2022Ç¯¤Ë¡ÖÇµÌÚºä46¡×¤Î5´üÀ¸¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¹ç³Ê¡£Á´¹ñ¤Ç50¿ÍÄøÅÙ¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤ëàÄ¶·ã¥ì¥¢áÌ¾»ú¤Ç¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£