タレントの辻希美(38)が4日までに公式YouTubeチャンネルを更新。ファンの質問に答える形で、8月の第5子次女出産後の子育ての様子を明かした。

辻は俳優の杉浦太陽と2007年に結婚。同年にインフルエンサーとして活躍中の第1子長女の希空、10年に第2子長男の青空（せいあ）さん、13年に第3子次男の昊空（そら）さん、18年に第4子三男の幸空（こあ）さんを出産。今年8月には5子女児・夢空さんを出産した。

動画には夢空さんを抱きながら登場し、ファンから寄せられた質問に回答。「もう1人子供は欲しいですか？」との質問には「希空にも聞かれたんだけど、さすがにもうないかな。次は孫が見たいと思う」と語った。

「メンタルが崩れていて仕事中に涙が止まりません」というお悩みには「産後かな？私も産後ヤバかったかも」と共感。「青虫を見て涙が出るし、昨日もカマキリを見て泣いちゃった」と告白した。

「産後の家事はどうしていますか？」との質問には「出産直後はババ（実母）が洗濯してくれたり、たぁくんがご飯作ってくれたり、たぁくんのお母さんがご飯を作って届けてくれたり。私も動けていたから動いていたけど、そしたら動けなくなって。そういう時は甘えてます」と明かし、親族のサポートに感謝していた。