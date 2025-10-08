11月15、16日に東京ドームで開催される侍ジャパン強化試合「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2025日本VS韓国」に臨む侍ジャパンメンバー28人が8日、都内で発表された。来年3月のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の選考につながる大事な対外試合。井端弘和監督（50）が一人一人名前を読み上げ、期待を込めた。

韓国とはWBCの東京ラウンドで3月7日に対戦する予定。本大会ではメジャーリーガーが参加することとなり、国内組との融合が期待される。この日選出されたメンバーは11月6日から12日に宮崎で合宿を行い、強化試合に臨む。

巨人から選出された岡本、岸田、大勢の3選手が球団を通じてコメントを発表した。

岡本和真「侍ジャパンに選んでいただき、とても光栄に思います。素晴らしい選手の方々と一緒にプレーできることを楽しみにしています。チームの力になれるように頑張ります」

岸田行倫「侍ジャパンに選出していただき、大変光栄です。代表の舞台では学ぶことも多いと思いますが、捕手としてしっかり投手を支え、打撃でもチームに貢献できるよう全力を尽くします」

大勢「このたび、侍ジャパンに選出していただき、大変光栄に思います。日の丸を背負ってプレーできることは、野球選手としてこれ以上ない誇りです。チームの勝利に貢献できるよう、自分の持ち味である真っすぐをしっかり投げ込み、全力で戦いたいと思います」

【投手】森浦大輔（広島）、隅田知一郎（西武）、大勢（巨人）、種市篤暉（ロッテ）、伊藤大海（日本ハム）、高橋宏斗（中日）、曽谷龍平（オリックス）、金丸夢斗（中日）、及川雅貴（阪神）、藤平尚真（楽天）、北山亘基（日本ハム）、平良海馬（西武）、西口直人（楽天）、松本裕樹（ソフトバンク）、松山晋也（中日）

【捕手】若月健矢（オリックス）、岸田行倫（巨人）、坂本誠志郎（阪神）、中村悠平（ヤクルト）

【内野手】牧秀悟（DeNA）、牧原大成（ソフトバンク）、村林一輝（楽天）、岡本和真（巨人）、小園海斗（広島）、野村勇（ソフトバンク）

【外野手】森下翔太（阪神）、五十幡亮汰（日本ハム）、岡林勇希（中日）