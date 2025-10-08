“芸能界最後の破滅型アイドル”評に加護亜依も納得「わかる」

タレントの加護亜依（37歳）が、10月7日に放送されたバラエティ番組「ロンドンハーツ」（テレビ朝日系）に出演。“芸能界最後の破滅型アイドル”という評価に「これ以上の人は出てこない気がする、というのはわかる」と語った。



人気企画「格付けし合う女たち」が行われ、「友達になりたくない女」というテーマで、加護亜依が最も「友達になりたくない女」に選ばれてしまった。



選出された理由に「芸能界最後の破滅型アイドル」という評価があり、加護も「私、これ以上の人は出てこない気がする、というのはわかる」と納得してしまう。



加護自身、10個ほどのスキャンダル経験があるが「こんなに（好感度が）下まで落ちたら、後は上がるしかない。2位じゃなくてよかった」と前向きに語った。