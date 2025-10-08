ダイアン・ユースケ、相方の津田篤宏が“CMで大物と共演”どう思ってる？

お笑いコンビ・ダイアンのユースケ（48歳）が、10月7日に放送されたトーク番組「深夜のダイアン」（テレビ朝日系）に出演。相方・津田篤宏がCMで深津絵里や役所広司と共演していることについてどう思っているかという質問に答えた。



ユースケは、テレビを見ているときに津田のCMが始まると、“ユースケは仕事がない”と妻が心配すると思って「めちゃめちゃ喋ります。テレビを見ささんとこう、と思って。この人、出てないって心配するやろうから」と語った。