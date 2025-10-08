東京時間に伝わった指標・ニュース

※経済指標
【日本】
実質賃金（8月）8:30
結果　-1.4%
予想　-0.5%　前回　-0.2%（0.5%から修正）（前年比）

【NZ】
NZ中銀政策金利（10月）10:00
結果　2.50%
予想　2.75%　前回　3.00%

※要人発言やニュース
【NZ】
NZ中銀声明
低迷する経済の回復を図るため50bp利下げ、25bpも議論した
必要な場合はさらなる引き下げを検討する用意がある
インフレ率は2026年前半に約2%に戻ると予想される
企業や家計の慎重姿勢が経済回復を鈍化させる可能性
新たなデータはGDPの下振れリスクを示唆する可能性