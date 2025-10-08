東京時間に伝わった指標・ニュース
※経済指標
【日本】
実質賃金（8月）8:30
結果 -1.4%
予想 -0.5% 前回 -0.2%（0.5%から修正）（前年比）
【NZ】
NZ中銀政策金利（10月）10:00
結果 2.50%
予想 2.75% 前回 3.00%
※要人発言やニュース
【NZ】
NZ中銀声明
低迷する経済の回復を図るため50bp利下げ、25bpも議論した
必要な場合はさらなる引き下げを検討する用意がある
インフレ率は2026年前半に約2%に戻ると予想される
企業や家計の慎重姿勢が経済回復を鈍化させる可能性
新たなデータはGDPの下振れリスクを示唆する可能性
