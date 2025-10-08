東京時間に伝わった指標・ニュース



※経済指標

【日本】

実質賃金（8月）8:30

結果 -1.4%

予想 -0.5% 前回 -0.2%（0.5%から修正）（前年比）



【NZ】

NZ中銀政策金利（10月）10:00

結果 2.50%

予想 2.75% 前回 3.00%



※要人発言やニュース

【NZ】

NZ中銀声明

低迷する経済の回復を図るため50bp利下げ、25bpも議論した

必要な場合はさらなる引き下げを検討する用意がある

インフレ率は2026年前半に約2%に戻ると予想される

企業や家計の慎重姿勢が経済回復を鈍化させる可能性

新たなデータはGDPの下振れリスクを示唆する可能性

