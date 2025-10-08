カンテレ生放送、“万博ガチ勢”の一言に「えーっ！」 お天気の片平さん、サラッと来場回数明かす
カンテレ『旬感LIVE とれたてっ！』（月〜金 後1：50）は、8日の生放送で閉幕間際の大阪・関西万博（大阪・夢洲）の会場から中継を実施。レギュラー出演者の万博ガチ勢ぶりにスタジオ騒然となった。
【写真】お天気の片平さん、万博を大満喫する様子
「全力！街イチっ飯」コーナー出演者の歌手・新浜レオンが、この日、初めて万博来場を果たし、「なんと新浜レオン、初めての万博に来てます！」とハイテンション。
万博は閉幕にかけて連日20万人超が詰めかける大盛況となっており、スタジオ出演した元大阪府知事・大阪市長の橋下徹氏も満足気に語った。
こうしたなか、万博来場回数「54回」とサラッと明かしたのは、お天気の片平敦気象予報士。「えーっ！」と驚きの声があがるなか、MCの青木源太アナは「万博ガチ勢というのも多く生まれました」と解説した。
【写真】お天気の片平さん、万博を大満喫する様子
「全力！街イチっ飯」コーナー出演者の歌手・新浜レオンが、この日、初めて万博来場を果たし、「なんと新浜レオン、初めての万博に来てます！」とハイテンション。
万博は閉幕にかけて連日20万人超が詰めかける大盛況となっており、スタジオ出演した元大阪府知事・大阪市長の橋下徹氏も満足気に語った。
こうしたなか、万博来場回数「54回」とサラッと明かしたのは、お天気の片平敦気象予報士。「えーっ！」と驚きの声があがるなか、MCの青木源太アナは「万博ガチ勢というのも多く生まれました」と解説した。