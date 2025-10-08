元「シブがき隊」でタレントの布川敏和（60）が8日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。次女の職業を明かす場面があった。

布川は1991年に、タレントのつちやかおりと結婚し3人の子供をもうけたが、12年末に別居し14年に離婚した。長男は俳優の布川隼汰で昨年第1子が誕生。長女はモデルの布川桃花で2児の母。

今年還暦を迎えた布川は桃花と次女・花音さんから祝福されるショットを披露され「本当にうれしいです」と目を細めた。

娘たちからはTシャツをプレゼントされたとし「下の娘がグラフィックデザイナーやってまして。まあ忙しい仕事の中、一生懸命時間を取ってくれてデザインしてくれて」と打ち明けた。

「僕が好きなハワイと、ヤシの木とかね、あとペットのパールっていう犬も入れてくれてね」と声を弾ませると、「着るのもったいないからね、額に入れて飾ろうと思って。部屋に」と語った。

3人の子供については改めて隼汰が33歳、桃花が31歳、花音さんは24歳であると明かし「上の2人が結婚して孫ができまして。一番下だけまだ結婚してなくて」と明かした。