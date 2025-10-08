¡ÖÁªÂòÅªÉ×ÉØÊÌÀ«¤äÆ±Àº§¤ËÈ¿ÂÐ¤â¡×³¤³°¥á¥Ç¥£¥¢¤¬ÅÁ¤¨¤¿¹â»Ô¿·ÁíºÛ¤Î¡È¥È¡¼¥ó¤ÎÊÑ²½¡É ÊÛ¸î»Î¡¦º´Æ£¤ß¤Î¤ê»á¤¬·üÇ°¡Ö½÷À¤ÎÅÐÍÑÁý¤ä¤¹¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡Ä¡×
¡¡³¤³°¤Ç¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊóÆ»¤ò¤µ¤ì¤¿¹â»ÔÁáÉÄ¿·ÁíºÛ¤ÎÃÂÀ¸¡£¤½¤ÎÉ¾²Á¤È¡¢ÁªÂòÅªÉ×ÉØÊÌÀ«¤Ê¤É¤ÎÀ¯ºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÊÛ¸î»Î¡¦º´Æ£¤ß¤Î¤ê»á¤È¹Í¤¨¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¹â»Ô¿·ÁíºÛ¤ËÂÐ¤¹¤ë³¤³°¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÉ¾²Á
¡¡¥¤¥®¥ê¥¹¤ÎBBC¤Ï¡Ö¹â»Ô»á¤ÏÊÝ¼é¤ÇÅÁÅý¤òÇË¤ë¤È¤·¤Æ¡¢Ä¹¤é¤¯ÁªÂòÅªÉ×ÉØÊÌÀ«¤ËÈ¿ÂÐ¡£Æ±Àº§¤Ë¤âÈ¿ÂÐ¤ò¾§¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¡¢¶áÇ¯¤Ç¤Ï¥È¡¼¥ó¤òÍî¤È¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Ù¥Ó¡¼¥·¥Ã¥¿¡¼Âå¤Ê¤É¤Î°ìÉô¤òÀÇ³Û¹µ½ü¤¹¤ë°Æ¤òÁÊ¤¨¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÊóÆ»¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º´Æ£»á¤Ï¡ÖÁ´ÂÎÅª¤ËÆüËÜ¤Ç¤Î¼õ¤±»ß¤á¤È»÷¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¸«²ò¤ò¼¨¤¹¡£
¡Ö¹â»Ô»á¤Ï½÷À¡¢½÷À¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤òÁ°ÌÌ¤Ë¤Ï½Ð¤·¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Ãæ¤Ç¡¢¾¯»Ò²½ÂÐºö¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤è¤¦¤ÊÏÃ¤Ê¤É¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ÏÎÉ¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤¦¡£ÆÃ¤Ë¥Ù¥Ó¡¼¥·¥Ã¥¿¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¹ñ²È»ñ³Ê²½¤âÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤«¤Ä¤Æµ¯¤¤¿¡¢¥Ù¥Ó¡¼¥·¥Ã¥¿¡¼¤¬»Ò¤É¤â¤Ë¤ï¤¤¤»¤Ä¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿¾å¤Ç»¦³²¤·¤¿»ö·ï¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢À¯ÉÜ¤â²Á³Ê¤äÍÂ¤±¤ä¤¹¤µ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¿®Íê¤Ç¤¤ë¤«¤ò¤¤Á¤ó¤È³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤ò¸À¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¹ñ²È»ñ³Ê²½¤â°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ê¤Î¤À¤È»×¤¦¡×¡Êº´Æ£¤ß¤Î¤ê»á¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¡¡°ìÊý¤Çº´Æ£»á¤Ï¡Èµ¤¤Ë¤Ê¤ëÀ¯ºö¡É¤È¤·¤ÆÁªÂòÅªÉ×ÉØÊÌÀ«¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡¡Öº£¤ÎÀ©ÅÙ¤Î¤â¤È¤ÇÀ«¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤Û¤È¤ó¤É½÷À¤Ê¤ï¤±¤Ç¡¢¥¥ã¥ê¥¢¥¢¥Ã¥×¤ÎÁË³²¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤«¼êÂ³¤Åª¤ÊÉéÃ´¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£µìÀ«¤Î»ÈÍÑ¤Ç´ËÏÂ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤â³Î¤«¤Ë¤¢¤ë¤¬¡¢¸½¼Â¤Ï»Å»ö¤ÎÌ¾Á°¤È¸ÍÀÒ¤ÎÌ¾Á°¤¬°ã¤¦¤È¤¤¤í¤¤¤í¤ÈÌäÂê¤¬¤¢¤ë¡£·ÐºÑ³¦¤â¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÁªÂòÅªÉ×ÉØÊÌÀ«¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤É¤ó¤É¤óµÄÏÀ¤ò¿Ê¤á¤ë¤Ù¤ÃÊ³¬¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¹â»Ô»á¤¬¥È¥Ã¥×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇÁªÂòÅªÉ×ÉØÊÌÀ«¤ÎµÄÏÀ¤¬¥¹¥È¥Ã¥×¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È¤¤¤¦·üÇ°¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡Ö¹ñ²ñ¤ÇµÄÏÀ¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ê¤Î¤Ë¡¢¥È¥Ã¥×¤¬¹â»Ô»á¤Ë¤Ê¤ë¤È¥È¥Ã¥×¤¬È¿ÂÐ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤êµÄÏÀ¤ÎÐÙ¾å¤Ë¾å¤¬¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡¢¤È»×¤¦¡£µÄÏÀ¤¬É¬Í×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ²¿½½Ç¯¤â·Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤Þ¤¿º£¤Î»þÂå¤ÇÄäÂÚ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï»ÄÇ°¤À¡×
¡¡ÁíºÛÁª´ü´ÖÃæ¤Ë½÷À¤ÎÅÐÍÑ¤òÁý¤ä¤¹¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¹â»Ô»á¡£¤½¤ÎÄÌ¤ê¤Î¿Í»ö¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ö½÷À¤ÎÅÐÍÑ¤ò¤Ê¤ë¤Ù¤¯Áý¤ä¤¹¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¼ÂºÝ¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ï¤³¤ì¤«¤é¸«¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¼ã¼ê¤Î½÷À¤âµ¯ÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼¡¤ÎÀ¤Âå¤ò»Ù¤¨¤ë½÷À¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£µìÍè¤ÎÃË¼Ò²ñ¤Ë½÷À¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢½÷À¤Î°Õ¸«¤âÀ¯¼£¤ËÈ¿±Ç¤µ¤»¤Æ¤¤¤¤ä¤¹¤¯¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢½÷À¤¬À¯¼£¤Ë¤â¤Ã¤È¶½Ì£¤ò»ý¤Á¤ä¤¹¤¯¤¹¤ë¡£¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¡Ê¡ØABEMA¥Ò¥ë¥º¡Ù¤è¤ê¡Ë