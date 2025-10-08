＜秋の味覚満載！山梨を巡る日帰りバスツアー！＞
今が旬のシャインマスカットが食べ放題！富士山を望む豪華ビュッフェや
山梨名物が集まる食い倒れスポットなど、秋の山梨が楽しめる満腹日帰りバスツアー！

【出演者】
北斗 晶
小田井涼平
福田麻貴（3時のヒロイン）

【今回体験したバスツアー】
＜オリオンツアー＞
【山梨】山梨行くしかナシ！絶景「フジヤマテラス」で
贅沢ランチビュッフェ＆シャインマスカット狩り食べ放題♪
ハーブ庭園散策に新スポット「小江戸甲府花小路」へ！

 【訪れた場所】
●談合坂SA（下り）（山梨県上野原市）
[焼きおにぎり屋HIRACO]
営業日／不定休
・炙りツナマヨ　　　380円
・炙り明太チーズ　　　380円
・炙り勘助辛味噌　　　350円
・特選梅しそ　　　　350円
・特選炙りうなぎ　　1,080円
[ソフトクリーム工房]
営業時間／7:00〜20:00
・揚げほうとうソフト　　 800円
・ソフトクリーム巨峰　　　550円
[Piace EAST MALL]
 営業時間／平日（月〜木）6:00〜21:00・休前日（金・祝日の前日など）6:00〜24:00
                       休日の中日（土など）24時間営業・休日の最終日（日など）00:00〜21：00 
・すもも太陽のドライフルーツ　　　 831円
・宝玉ピオーネのドライフルーツ　　　　871円
・極上シャインマスカットのドライフルーツ　　　　950円
・甲州百匁柿のドライフルーツ　　　　 723円
・山梨グリーンキウイのドライフルーツ 　　　　756円
・信玄軍配　黒蜜きな粉（５個入）　　　　800円
・信玄軍配　シャインマスカット（５個入）　　　800円
・自家製麺　ほうとう　　　800円
・自家製麺　つけ麺ほうとう　　　800円
[BAKERY] 
営業時間／6:00〜20:00
・談合坂あんぱん 　　　350円
・手作り草餅　　　　150円
[麺工房] 
営業時間／24時間営業
・談合坂ほうとう 　　　1,200円
・つけ麺ほうとう　　　1,000円
・勘助揚げほうとう　　　300円

●ハーブ庭園　旅日記　富士河口湖庭園（山梨県南都留郡）
営業日／年中無休
営業時間／9:00〜18:00
・ブルーベリー果汁100％　　　1,950円
・ハーブティー　リラックス　　　680円
・ハーブティー　スリープ　　　　680円
・ハーブティー　デトックス　　　680円
・ハーブティー　リフレッシュ　　　　680円
・ハーブティー　ダイエット　　　　　680円
・Wエッセンシャルオイル　ラベンダー５ml　　　990円
・ナチュラル化粧水　　　　1,980円
・ナチュラル素肌クリーム　　　　1,980円
[ふじさんデッキ]
営業時間／10:00〜17:00
[ふじパノラマカフェ]
営業時間／10:00〜17:00
・プレミアムふじさんソフト　　　550円
・富士湖水パフェ　　　　1,000円
・富士雲海フロート（青）　　　700円

●FUJIYAMA TERRACE（山梨県富士吉田市）
営業時間／（モーニング）6:00〜9:30（ランチ１部）11:30〜（２部）13:15〜
　　　　　（ディナー）17:30〜21:00
料金／（モーニング）大人3,000円、小学生2,100円、幼児（３歳〜未就学児）1,200円、３歳未満　無料
　　　（ランチ）大人3,800円、シニア（65歳以上）3,300円、小学生2,700円、幼児（３歳〜未就学児）1,300円、３歳未満　無料
　　　（ディナー）大人7,000円、小学生4,700円、幼児（３歳〜未就学児）2,400円、３歳未満　無料

※時間により場所が異なる場合がございます
※ご紹介した価格などの情報は取材当時のものです。
　変更の可能性がございますのでご了承ください。
※現在、臨時休業や営業時間変更等の場合もあります。
　詳細情報は、各施設・店舗の公式ホームページ等をご確認ください。

