１０月８日（水）のヒルナンデス！★秋の味覚満載！山梨へ日帰りバスツアー！★国民意識調査ビンゴ
＜秋の味覚満載！山梨を巡る日帰りバスツアー！＞
今が旬のシャインマスカットが食べ放題！富士山を望む豪華ビュッフェや
山梨名物が集まる食い倒れスポットなど、秋の山梨が楽しめる満腹日帰りバスツアー！
【出演者】
北斗 晶
小田井涼平
福田麻貴（3時のヒロイン）
【今回体験したバスツアー】
＜オリオンツアー＞
【山梨】山梨行くしかナシ！絶景「フジヤマテラス」で
贅沢ランチビュッフェ＆シャインマスカット狩り食べ放題♪
ハーブ庭園散策に新スポット「小江戸甲府花小路」へ！
【訪れた場所】
●談合坂SA（下り）（山梨県上野原市）
[焼きおにぎり屋HIRACO]
営業日／不定休
・炙りツナマヨ 380円
・炙り明太チーズ 380円
・炙り勘助辛味噌 350円
・特選梅しそ 350円
・特選炙りうなぎ 1,080円
[ソフトクリーム工房]
営業時間／7:00〜20:00
・揚げほうとうソフト 800円
・ソフトクリーム巨峰 550円
[Piace EAST MALL]
営業時間／平日（月〜木）6:00〜21:00・休前日（金・祝日の前日など）6:00〜24:00
休日の中日（土など）24時間営業・休日の最終日（日など）00:00〜21：00
・すもも太陽のドライフルーツ 831円
・宝玉ピオーネのドライフルーツ 871円
・極上シャインマスカットのドライフルーツ 950円
・甲州百匁柿のドライフルーツ 723円
・山梨グリーンキウイのドライフルーツ 756円
・信玄軍配 黒蜜きな粉（５個入） 800円
・信玄軍配 シャインマスカット（５個入） 800円
・自家製麺 ほうとう 800円
・自家製麺 つけ麺ほうとう 800円
[BAKERY]
営業時間／6:00〜20:00
・談合坂あんぱん 350円
・手作り草餅 150円
[麺工房]
営業時間／24時間営業
・談合坂ほうとう 1,200円
・つけ麺ほうとう 1,000円
・勘助揚げほうとう 300円
●ハーブ庭園 旅日記 富士河口湖庭園（山梨県南都留郡）
営業日／年中無休
営業時間／9:00〜18:00
・ブルーベリー果汁100％ 1,950円
・ハーブティー リラックス 680円
・ハーブティー スリープ 680円
・ハーブティー デトックス 680円
・ハーブティー リフレッシュ 680円
・ハーブティー ダイエット 680円
・Wエッセンシャルオイル ラベンダー５ml 990円
・ナチュラル化粧水 1,980円
・ナチュラル素肌クリーム 1,980円
[ふじさんデッキ]
営業時間／10:00〜17:00
[ふじパノラマカフェ]
営業時間／10:00〜17:00
・プレミアムふじさんソフト 550円
・富士湖水パフェ 1,000円
・富士雲海フロート（青） 700円
●FUJIYAMA TERRACE（山梨県富士吉田市）
営業時間／（モーニング）6:00〜9:30（ランチ１部）11:30〜（２部）13:15〜
（ディナー）17:30〜21:00
料金／（モーニング）大人3,000円、小学生2,100円、幼児（３歳〜未就学児）1,200円、３歳未満 無料
（ランチ）大人3,800円、シニア（65歳以上）3,300円、小学生2,700円、幼児（３歳〜未就学児）1,300円、３歳未満 無料
（ディナー）大人7,000円、小学生4,700円、幼児（３歳〜未就学児）2,400円、３歳未満 無料
※時間により場所が異なる場合がございます
※ご紹介した価格などの情報は取材当時のものです。
変更の可能性がございますのでご了承ください。
※現在、臨時休業や営業時間変更等の場合もあります。
詳細情報は、各施設・店舗の公式ホームページ等をご確認ください。
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
＜国民意識調査ビンゴ＞
アンケートの結果は･･･
「名前に「木」がつく有名人」
１位 木村拓哉
２位 樹木希林
３位 鈴木亮平
４位 佐々木希
５位 鈴木福
６位 木村佳乃
７位 木村カエラ
８位 鈴木杏樹
９位 高木ブー