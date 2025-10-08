＜秋の味覚満載！山梨を巡る日帰りバスツアー！＞

今が旬のシャインマスカットが食べ放題！富士山を望む豪華ビュッフェや

山梨名物が集まる食い倒れスポットなど、秋の山梨が楽しめる満腹日帰りバスツアー！

【出演者】

北斗 晶

小田井涼平

福田麻貴（3時のヒロイン）

【今回体験したバスツアー】

＜オリオンツアー＞

【山梨】山梨行くしかナシ！絶景「フジヤマテラス」で

贅沢ランチビュッフェ＆シャインマスカット狩り食べ放題♪

ハーブ庭園散策に新スポット「小江戸甲府花小路」へ！

【訪れた場所】

●談合坂SA（下り）（山梨県上野原市）

[焼きおにぎり屋HIRACO]

営業日／不定休

・炙りツナマヨ 380円

・炙り明太チーズ 380円

・炙り勘助辛味噌 350円

・特選梅しそ 350円

・特選炙りうなぎ 1,080円

[ソフトクリーム工房]

営業時間／7:00〜20:00

・揚げほうとうソフト 800円

・ソフトクリーム巨峰 550円

[Piace EAST MALL]

営業時間／平日（月〜木）6:00〜21:00・休前日（金・祝日の前日など）6:00〜24:00

休日の中日（土など）24時間営業・休日の最終日（日など）00:00〜21：00

・すもも太陽のドライフルーツ 831円

・宝玉ピオーネのドライフルーツ 871円

・極上シャインマスカットのドライフルーツ 950円

・甲州百匁柿のドライフルーツ 723円

・山梨グリーンキウイのドライフルーツ 756円

・信玄軍配 黒蜜きな粉（５個入） 800円

・信玄軍配 シャインマスカット（５個入） 800円

・自家製麺 ほうとう 800円

・自家製麺 つけ麺ほうとう 800円

[BAKERY]

営業時間／6:00〜20:00

・談合坂あんぱん 350円

・手作り草餅 150円

[麺工房]

営業時間／24時間営業

・談合坂ほうとう 1,200円

・つけ麺ほうとう 1,000円

・勘助揚げほうとう 300円

●ハーブ庭園 旅日記 富士河口湖庭園（山梨県南都留郡）

営業日／年中無休

営業時間／9:00〜18:00

・ブルーベリー果汁100％ 1,950円

・ハーブティー リラックス 680円

・ハーブティー スリープ 680円

・ハーブティー デトックス 680円

・ハーブティー リフレッシュ 680円

・ハーブティー ダイエット 680円

・Wエッセンシャルオイル ラベンダー５ml 990円

・ナチュラル化粧水 1,980円

・ナチュラル素肌クリーム 1,980円

[ふじさんデッキ]

営業時間／10:00〜17:00

[ふじパノラマカフェ]

営業時間／10:00〜17:00

・プレミアムふじさんソフト 550円

・富士湖水パフェ 1,000円

・富士雲海フロート（青） 700円

●FUJIYAMA TERRACE（山梨県富士吉田市）

営業時間／（モーニング）6:00〜9:30（ランチ１部）11:30〜（２部）13:15〜

（ディナー）17:30〜21:00

料金／（モーニング）大人3,000円、小学生2,100円、幼児（３歳〜未就学児）1,200円、３歳未満 無料

（ランチ）大人3,800円、シニア（65歳以上）3,300円、小学生2,700円、幼児（３歳〜未就学児）1,300円、３歳未満 無料

（ディナー）大人7,000円、小学生4,700円、幼児（３歳〜未就学児）2,400円、３歳未満 無料

※時間により場所が異なる場合がございます

※ご紹介した価格などの情報は取材当時のものです。

変更の可能性がございますのでご了承ください。

※現在、臨時休業や営業時間変更等の場合もあります。

詳細情報は、各施設・店舗の公式ホームページ等をご確認ください。

＜国民意識調査ビンゴ＞

アンケートの結果は･･･

「名前に「木」がつく有名人」

１位 木村拓哉

２位 樹木希林

３位 鈴木亮平

４位 佐々木希

５位 鈴木福

６位 木村佳乃

７位 木村カエラ

８位 鈴木杏樹

９位 高木ブー