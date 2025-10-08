「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の８日午後２時現在で、三越伊勢丹ホールディングス<3099.T>が「売り予想数上昇」で４位となっている。



インバウンド消費の減速から、高額消費が売り上げの牽引役だった百貨店の売上高も伸び悩みをみせ、今年に入り株価は低迷していたが、４～６月決算の発表に前後して株価は復調。９月１日に発表した８月度の売上速報で、国内百貨店事業の売上高が前年同月比０．７％増（確報値で０．３％増に修正）と６カ月ぶりに前年実績を上回ったことで更に上昇し、９月１６日には年初来高値２９９８円をつけた。ただ、一方で高値警戒感から利益確定売りも出て、直近で株価は調整局面入り。７日の取引終了後には自社株１２８６万７１００株を１１月１４日に消却すると発表したが反応も鈍く、これらが売り予想数の上昇につながっているようだ。



