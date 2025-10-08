乃木坂46・5期生、タワレコアイドル企画に登場！中西アルノがキャンペーンロゴを描き下ろし

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

乃木坂46の5期生が、タワーレコード新宿店始動のアイドル企画「NO MUSIC, NO IDOL？」VOL.319に登場する。

■コラボポスター、ポストカードをプレゼント

10月22日に『超・乃木坂スター誕生！第4巻Blu-ray BOX』を発売するのに合わせ、同企画にてBlu-ray BOX購入者特典としてタワーレコード店舗ではポスターが、タワーレコード オンラインではポストカードがプレゼントされる。

『超・乃木坂スター誕生！』は、乃木坂46の5期生が、昭和・平成から令和まで、様々な時代の歌謡曲やJ-POPなどの名曲歌唱に挑戦する番組。豪華アーティストとのコラボパフォーマンスも大きな話題となった。

今回発売となるBlu-ray BOXには、番組の裏側に密着したメイキングや放送には入りきらなかった未公開映像、爆笑回答続出のクイズ企画「なごませスター誕生！もっと見せます！」も収録。レコードサイズのブックレットには、番組のオフショットに加え、「超・乃木坂スター誕生！LIVE」の様子も収められている。

■キャンペーンロゴは中西アルノの描き下ろし

今作の発売を記念して、タワーレコードでは「NO MUSIC, NO IDOL？」コラボポスターを制作。キャンペーンロゴを中西アルノが描き下ろした、貴重なデザインとなっている。『超・乃木坂スター誕生！第4巻Blu-ray BOX』購入者に、タワーレコード店舗では「NO MUSIC, NO IDOL？」コラボポスターを、タワーレコード オンラインでは「NO MUSIC, NO IDOL？」コラボポストカードを先着でプレゼント。なお、いずれもオリジナルの特典ポストカードセットも併せて先着での特典となる。

■リリース情報

2025.10.22 ON SALE

Blu-ray BOX『超・乃木坂スター誕生！第4巻』

