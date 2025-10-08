ミュージカル「忍たま乱太郎 第15弾 再演 走れ四年生！戦え六年生！〜閻魔岳を駆け抜けろ〜」の公式Xが8日に更新され、斉藤タカ丸役として出演予定だった俳優・荒田至法が交通事故による負傷のため、出演を見合わせることを発表した。同ミュージカルを巡っては、キャストの負傷による出演見合わせが相次いでいる。

同作の公式Xで「10月11日（土）に開幕いたします、『ミュージカル「忍たま乱太郎」第15弾 再演 走れ四年生！戦え六年生！〜閻魔岳を駆け抜けろ〜』に関しまして、本公演に斉藤タカ丸役として、川口ナオさんの代役で出演を予定しておりました荒田至法さんの所属事務所から交通事故で怪我をしたと連絡があり、荒田至法さんの出演を見合わせることになりました」と、荒田が交通事故に遭ったことを報告。11〜13日の計5公演で、田中幸介が斉藤タカ丸の代役を務めることを伝えた。

続けて「度重なる変更となり、公演を楽しみにお待ちいただいておりましたお客様に、さらなるご心配とご迷惑をおかけいたしますこと、ならびに直前の発表となりましたこと、心よりお詫び申し上げます。何卒ご理解ご了承を賜りますようお願いいたします」と呼びかけた。

同作を巡っては、5日にも公式Xを通じ、川口が稽古期間に脚を負傷し、当面の間、出演を見合わせることが発表されていた。