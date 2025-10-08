エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ株式会社と株式会社スターミュージック・エンタテインメントが、共同で新レーベル「ASTRHYME RECORDS」をローンチした。

11月5日0時にデジタルリリースされる第一弾シングル「mote mote♡」は、モテてモテてモテて仕方ない女子のモテる秘訣を詰め込んだあざとかわいい楽曲。田中美久のHKT48卒業後初のソロ作品となる楽曲で、プロデューサーには溝部ひかる、音楽プロデューサーにはCHIHIROを迎え、歌唱は田中美久・振り付けには、らん先生をそれぞれ迎えたガールズパワーが詰まった楽曲となっている。

◆ ◆ ◆

【ASTRHYME RECORDS】

一人ひとりが持つ小さな光。

その光はかけがえのない個性となり、星となる。

異なる光を持つ星々と重なり合うことで、銀河を越えるほどの眩い輝きとなる。

ジャンルや常識に捉われず様々な星を集め光を放つ。

そんな宇宙を旅するレーベル。

宇宙への創造の旅へ、さあ出かけよう！

◆ ◆ ◆

「mote mote♡」

リリース日 ：2025年11月5日(水) 0:00

アーティスト ：田中美久・ASTRHYME

仕様 ：DIGITAL SINGLE

※各音楽サブスクリプションサービスにて配信予定