イモトアヤコ、野菜たっぷりの手作り昼食披露「美味しそう」「彩りが綺麗」の声
【モデルプレス＝2025/10/08】タレントのイモトアヤコが8日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りの昼食を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】イモトアヤコ、健康的な手作り昼食
イモトは「お昼ごはん」とだけ添えて、手作りの昼食の写真を公開。ほうれん草の卵焼き、焼きなす、トマト、ほうれん草のおひたしなど、野菜中心の彩り豊かなメニューが並んでいる。
この投稿に、ファンからは「美味しそう」「彩りが綺麗」「健康的で素敵」「料理上手で尊敬」「野菜たっぷりでヘルシー」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】イモトアヤコ、健康的な手作り昼食
◆イモトアヤコ、野菜たっぷりの昼食を公開
イモトは「お昼ごはん」とだけ添えて、手作りの昼食の写真を公開。ほうれん草の卵焼き、焼きなす、トマト、ほうれん草のおひたしなど、野菜中心の彩り豊かなメニューが並んでいる。
◆イモトアヤコの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「美味しそう」「彩りが綺麗」「健康的で素敵」「料理上手で尊敬」「野菜たっぷりでヘルシー」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】