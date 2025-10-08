せいせい、すっぴんからのメイクビフォアフ動画公開「詐欺してるけど」
【モデルプレス＝2025/10/08】モデルの“せいせい”こと田向星華が7日、自身のInstagramを更新。メイク動画を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】せいせい、可愛すぎるすっぴん姿
せいせいは「詐欺してるけど可愛かったらオールOK？」と動画を公開。パックから、下地、アイメイク、リップとメイク過程を載せている。
この投稿に、ファンからは「可愛い」「綺麗」「すっぴんも美しい」「詐欺じゃない！」「素敵」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆せいせい、メイクビフォアフ動画公開
◆せいせいのメイクビフォアフ動画に反響
