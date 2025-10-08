日本時間9日に地区S第3戦

米大リーグのドジャースは8日（日本時間9日）、本拠地でフィリーズとの地区シリーズ第3戦に臨む。4-3で勝利した6日（同7日）の第2戦の最終盤、大谷翔平投手がベンチで見せた余裕の表情がファンの間で話題となっている。

4-1でドジャースがリードしていた9回。ヒリつく最終盤のベンチに、余裕を漂わせる男がいた。

眉毛を「ハ」の字にし、口角を上げた大谷がカメラに目を向けていた。

チームの専属カメラマン・ジョン・スーフー氏が日本時間8日、自身のインスタグラムに投稿した1枚の“変顔”写真が、ファンの間で話題となり、様々な声が上がっている。

「試合中にこんな余裕あるのかいww」

「変顔が得意な大谷さん、好きです」

「お茶目な一枚ですね」

「大谷翔平の試合中カメラ目線キター！」

「本当面白いなぁ、オオタニさん」

「なんともいえない顔だねぇ」

「なんちゅー顔なん」

「どーゆう気持ちの顔なの」

チームは敵地でフィリーズに連勝し、地区シリーズ突破に王手。本拠地で迎える第3戦で、余裕たっぷりの大谷が勝利に導く。



（THE ANSWER編集部）