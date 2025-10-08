今季の学生３大駅伝第２戦、全日本大学駅伝（１１月２日、名古屋市熱田神宮西門前〜三重・伊勢市伊勢神宮内宮宇治橋前＝８区間１０６・８キロ）のチーム登録（選手１６人）が８日正午に締め切られ、出場２７チームの登録選手が発表された。

前年覇者の国学院大は、優勝のゴールテープを切った上原琉翔（４年）はじめ５人の優勝メンバーが順当にメンバー入りした。１区２位と好走した嘉数純平（４年）は外れた。その一方で、尾熊迅斗（はやと、２年）、高石樹（１年）、野田顕臣（１年）ら期待の新戦力が名を連ねた。

前回２位の駒大は、エースの佐藤圭汰（４年）が登録メンバーに入った。学生３大駅伝開幕戦の出雲駅伝（１０月１３日、島根・出雲市＝６区間４５・１キロ）では登録メンバーから外れており、佐藤圭汰の復調ぶりが駒大の鍵を握る。

前回３位で、昨季の箱根駅伝王者の青学大は、エースで主将の黒田朝日（４年）、塩出翔太（４年）、宇田川瞬矢（４年）、小河原陽琉（ひかる、２年）の箱根駅伝Ｖメンバーらが順当に入った。原晋監督（５８）が今季の「キーマン」として期待する荒巻朋熈（４年）も登録された。神邑亮佑、椙山一颯（いぶき）、石川浩輝、前川竜之将と勢いのあるルーキーも４人メンバー入りした。

早大はエースの山口智規（４年）、スーパールーキーの鈴木琉胤（るい）がメンバー入り。２０１０年以来、１５年ぶりの優勝を狙える戦力がそろった。

５日後に迫った今季開幕戦の出雲駅伝、さらには全日本大学駅伝では、昨季の王者で全日本大学駅伝２冠の国学院大、昨季の３大駅伝すべて２位と安定した強さを持つ駒大、箱根駅伝王者の青学大、スピードランナーがそろう中大、伝統校の早大、駅伝巧者の創価大、帝京大などが激しい優勝争いを繰り広げることになりそうだ。

全日本大学駅伝は１０月８日に選手１６人を登録。その中から１０月３０日正午までに１〜８区の選手と補欠５人を登録。レース当日２日の午前６時１０〜３０分に区間登録選手と補欠登録選手を交代できる。