ピーターラビット(TM)×英国人気ブランドFABLEのコラボが日本上陸！イギリスの“大人かわいい”アクセサリーを手に入れて
「ピーターラビット(TM)」とイギリスで大人気のアクセサリーブランド「FABLE」のコラボコレクションが、2025年10月8日にピーターラビット(TM)公式オンラインショップで発売された。
【画像】日本初上陸の英国ブランドFABLEとピーターラビットのコラボアクセサリーをもっと見る
ピーターラビットの故郷・イギリス本国で高い人気を誇るFABLEは、大人になっても心のどこかに持ち続けたい「遊び心」と「上品さ」を表現したブランド。
「子どもの頃の純粋な心を忘れずにいられることほど、幸せなことってあるかしら？」
絵本「ピーターラビット(TM)」のビアトリクス・ポターが残したこの言葉こそ、FABLEのアクセサリーが持つ魅力そのもの。本コラボでは、ネックレス、チャーム、ピンバッジ、ピアスを展開。いたずら好きなピーターの愛らしさと、毎日の装いに自然に溶け込む洗練されたデザインが見事に融合している。ベンジャミン、カトンテール、こねこのトム、ジマイマとピーターの仲間たちがデザインされたアイテムも！
■毎日つけたくなる！注目の4アイテムをピックアップ
ここからは、特に注目したい4つのアイテムを詳しく見ていこう。
「ピーターラビット ネックレス」(1万2000円)
ラディッシュを頬張るピーターの表情がなんとも愛らしい！22kマットゴールドメッキの落ち着いた輝きに、フェイクパールのアクセントが効いていて、大人の装いにぴったり。チャームは取り外し可能だから、気分や服装に合わせてアレンジを楽しむこともできる。41センチのチェーンは、どんなトップスにも合わせやすい絶妙な長さ。
「ピーターラビット レモン ピンバッジ」(1万1000円)
大きなレモンをよじ登るピーターラビットをモチーフにした、存在感あるピンバッジ。精巧なエナメル細工と手作業による彩色が生み出す立体感は、まるで絵本のワンシーンがそのまま飛び出してたみたい。バッグやジャケットの襟元につければ、さりげない会話のきっかけになりそう。
「ピーターラビット ピンバッジ」
マグレガーさんの庭でひと仕事終えたピーターが、花鉢のそばでほっとひと息ついている場面がそのままブローチに。約30×33ミリのちょうどいいサイズ感で、これからの季節、カーディガンやストールのワンポイントとして大活躍間違いなし！
「ピーターラビット ハギーピアス」
耳たぶにぴったりフィットする小さなフープピアスは、オフィスでも休日でも気軽に楽しめるデザイン。ヴィンテージ調のゴールドフープから揺れる小さなピーターのチャームが、動くたびにやさしく揺れて、ふとした瞬間に心を和ませてくれる。
ピーターラビット(TM)公式オンラインショップは、今年6月にリニューアルして、お目当てのアイテムがさらに見つけやすくなっている。FABLEのコレクションは紹介したアイテムを含め16アイテムを展開中で、すべて「なくなり次第終了」とのこと。イギリス本国でも人気のアイテムだけに、気になる人は早めのチェックがおすすめ。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
※ 価格の変更や売り切れの可能性があります。それぞれ詳細は販売ページでご確認ください。
BEATRIX POTTER(TM) (C) FrederickWarne ＆ Co.,2025
【画像】日本初上陸の英国ブランドFABLEとピーターラビットのコラボアクセサリーをもっと見る
ピーターラビットの故郷・イギリス本国で高い人気を誇るFABLEは、大人になっても心のどこかに持ち続けたい「遊び心」と「上品さ」を表現したブランド。
「子どもの頃の純粋な心を忘れずにいられることほど、幸せなことってあるかしら？」
■毎日つけたくなる！注目の4アイテムをピックアップ
ここからは、特に注目したい4つのアイテムを詳しく見ていこう。
「ピーターラビット ネックレス」(1万2000円)
ラディッシュを頬張るピーターの表情がなんとも愛らしい！22kマットゴールドメッキの落ち着いた輝きに、フェイクパールのアクセントが効いていて、大人の装いにぴったり。チャームは取り外し可能だから、気分や服装に合わせてアレンジを楽しむこともできる。41センチのチェーンは、どんなトップスにも合わせやすい絶妙な長さ。
「ピーターラビット レモン ピンバッジ」(1万1000円)
大きなレモンをよじ登るピーターラビットをモチーフにした、存在感あるピンバッジ。精巧なエナメル細工と手作業による彩色が生み出す立体感は、まるで絵本のワンシーンがそのまま飛び出してたみたい。バッグやジャケットの襟元につければ、さりげない会話のきっかけになりそう。
「ピーターラビット ピンバッジ」
マグレガーさんの庭でひと仕事終えたピーターが、花鉢のそばでほっとひと息ついている場面がそのままブローチに。約30×33ミリのちょうどいいサイズ感で、これからの季節、カーディガンやストールのワンポイントとして大活躍間違いなし！
「ピーターラビット ハギーピアス」
耳たぶにぴったりフィットする小さなフープピアスは、オフィスでも休日でも気軽に楽しめるデザイン。ヴィンテージ調のゴールドフープから揺れる小さなピーターのチャームが、動くたびにやさしく揺れて、ふとした瞬間に心を和ませてくれる。
ピーターラビット(TM)公式オンラインショップは、今年6月にリニューアルして、お目当てのアイテムがさらに見つけやすくなっている。FABLEのコレクションは紹介したアイテムを含め16アイテムを展開中で、すべて「なくなり次第終了」とのこと。イギリス本国でも人気のアイテムだけに、気になる人は早めのチェックがおすすめ。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
※ 価格の変更や売り切れの可能性があります。それぞれ詳細は販売ページでご確認ください。
BEATRIX POTTER(TM) (C) FrederickWarne ＆ Co.,2025