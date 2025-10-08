クリスマスモチーフがかわいい！CAFE OHZAN(カフェオウザン) 2025年クリスマス限定ラスク

CAFE OHZAN(カフェオウザン)が、2025年10月8日(水)より公式オンラインストアにてクリスマス限定ラスクの予約受付を開始しました。

パッケージ・中身のラスク共に、2025年だけのデザインで登場する、毎年完売必至の人気スイーツです。

CAFE OHZAN(カフェオウザン) 2025年クリスマス限定ラスク

予約開始日：2025年10月8日(水)

発売日：2025年11月1日(土)より順次

予約場所：CAFE OHZAN公式オンラインストア

2025年のクリスマス限定商品は、クリスマスシーズンのにぎやかな風景を描いたパッケージが特徴。

キューブラスクは「みんなのクリスマスサーカス」をテーマにしたポップで可愛らしいデザイン、スティックラスクはヨーロッパの街並みをイメージした少し落ち着いたデザインになっています。

贈る人も贈られる人も楽しくなるような、クリスマスギフトにぴったりのラインナップです。

クリスマスカレンダー キューブラスク24個入

価格：6,696円(税込)

発売日：2025年11月1日(土)

12月1日から毎日ひとつずつ小箱を開けて楽しめる、アドベントカレンダータイプのキューブラスク。

中のお菓子も24個すべてが異なるデザインで、サンタクロースやスノーマンなどクリスマスアイコンのトッピングが気分を盛り上げます。

「今日はどんなお菓子だろう」とわくわくする、特別な24日間が楽しめます。

キューブラスク5個入 ジョワイユノエル

価格：1,782円(税込)

発売日：2025年11月1日(土)

小さなサイズが可愛らしいキューブ型のラスク5個入りセット。

キュートなチェスト付きパッケージに、クリスマスリースやサンタクロース、スノーマン、トナカイといったクリスマスアイコンを贅沢にあしらった5種のラスクが入っています。

プチギフトや自分へのご褒美にもぴったりです。

キューブラスク12個入 ノエルブラン

価格：3,240円(税込)

発売日：2025年11月10日(月)

帽子箱のような筒形ボックスが特徴的な12個入りのセット。

“大人可愛い”をイメージしたパッケージに、サンタクロースやスノーマン、リースなどの可愛らしいモチーフのラスクが12種類入っています。

年末の挨拶など、きちんとした贈り物にもおすすめです。

スティックラスク ネージュ 10本入

価格：2,862円(税込)

発売日：2025年11月1日(土)

細長い形状のスティックラスクは、クリスマスプレゼントはもちろん、お歳暮にも人気の商品。

チョコレートプレートに描かれた「Joyeux Noel(メリークリスマス)」の文字や、メレンゲのリース、トナカイ柄のチョコレートなど、クリスマスらしいデコレーションが施されています。

スティックラスク ネージュ 15本入

価格：3,996円(税込)

発売日：2025年11月1日(土)

華やかなスティックラスクが15本入った、ボリュームのあるセット。

贈る人も贈られる人も思わず笑顔になってしまうような、ホリデーシーズンにぴったりのギフトです。

CAFE OHZANのクリスマスラスクは、お菓子としてだけでなく、物語が詰まった美しいギフト。

アドベントカレンダーからエレガントなギフトボックスまで、大切な人への贈り物や自分へのご褒美に、心躍るクリスマスシーズンを演出してくれます。

CAFE OHZAN(カフェオウザン)の2025年クリスマス限定ラスクの紹介でした。

