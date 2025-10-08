スポーツに打ち込む中高生を対象に、大手化粧品メーカー「マンダム」が髪形を通じて練習や試合への意欲を高めてもらう取り組みを進めている。

同社と中京大（名古屋市）の研究では、髪形を整えると気持ちが前向きになり、立った時のふらつきも軽減するとの結果が出たといい、同社は部活動の強豪校を中心に美容師を派遣している。（渡辺歩希）

８月中旬、名古屋市のＩＧアリーナで、ＮＢＡ（米プロバスケットボール協会）で活躍する八村塁選手のバスケ教室が開かれた。前日には、教室に参加する中高生が美容師に髪形を整えてもらえるイベントをマンダムが企画した。参加したのは、いずれもひとり親家庭や学校にバスケ部がないといった事情を抱える８人の中高生。八村選手もひとり親家庭で育った経験があることから、同社が県母子寡婦福祉連合会を通じて招待した。

８人は希望する髪形を美容師に伝え、自分らしいスタイルに整えてもらった。名古屋市の中学１年の男子生徒（１２）は「憧れの八村選手と同じ髪形になることができてプレーに自信が持てるようになった。将来は日本代表を目指したい」と笑顔で話した。同連合会の山本広枝理事長は「一歩前に踏み出し、周りを見渡せば助けてくれる人はいる。参加した子どもたちが『世の中、案外捨てたもんじゃない』と思ってくれたらうれしい」と話す。

マンダムが２０２３年に全国の高校生１０００人に尋ねたアンケートでは、約７割が「髪形で自己表現ができることが部活に参加する意欲やパフォーマンスの向上につながる」と回答した。２４年には同社が中京大スポーツ科学部と共同で、「ヘアスタイリングが気分と姿勢に与える影響」を大学生１４人を対象に実験した。その結果、髪形を整えると前向きな感情を示す数値が８・７ポイント上昇し、後ろ向きな感情を示す数値が２・５ポイント減少した。また、立っている時のふらつきを２センチほど軽減する効果も確認されたという。

こうした調査や研究も踏まえ、マンダムは２３年から美容師を全国の中学や高校に派遣する「部活ヘアサロン」を始め、今年８月までに２２回実施した。その場で希望する髪形に整えるだけでなく、生徒が自分一人でもスタイリングできるようになるためのアドバイスもしている。

体験した生徒からは「自信がついた」「気持ちが整って大会に向けてスイッチが入った」といった声が寄せられた。部活の指導者からも、「喜ぶ生徒たちを見て前向きな気持ちになった」との感想が出たほか、自ら体験を申し出る例もあったという。

マンダムの広報担当・萩原奈津子さん（４５）は「一番おしゃれをしたい年頃に自分の好きなスタイルができると気持ちが前向きになる。髪形を整えることは自分と向き合う時間にもなる」と話している。