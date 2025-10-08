布川敏和、元妻つちやかおりとマンション“隣同士” 理由＆復縁について言及
元シブがき隊のメンバーでタレントの“フッくん”こと布川敏和（60）が、8日放送のテレビ朝日系『徹子の部屋』（月〜金 後1：00）に出演。マンションでの新居探しで起こったまさかの出来事を明かした。
【写真】「フックンお洒落なセンス素晴らしい」布川敏和の“新居”リビング
布川はタレント・つちやかおり（61）と1991年に結婚。1男2女が誕生するも、14年6月に離婚を報告した。離婚後も良好な関係を築いており、SNSではたびたび家族で過ごすひとときを紹介している。長男は俳優の布川隼汰（33）、長女はモデルの布川桃花（31）で、隼汰には長男、桃花には長女と長男がそれぞれ誕生しており、“3人の孫をもつじいじ”でもある。
還暦を迎えたこともあり、約30年住んでいた一戸建ての自宅を売却。マンションでの1人暮らしをスタートさせた。
番組で、マンション探しでのエピソードを説明した。孫が済む家の近く、などの条件で不動産を探し、紹介された物件は「なんか聞いたことがある名前のマンションだなと思ったら、なんとつちやさんが済んでいるマンションで」と告白。黒柳徹子が「別れた妻が！」と驚くなか「彼女も孫ができたから近くに引っ越したんです」という。
念のため、同じマンションに住むことをつちやに確認すると、「まあ…犬を預けたり預かったりするからいいんじゃないの」と言われ、その物件に決めた。
さらに手続きを進める中で、部屋番号を聞いたら「つちやさんの部屋の隣だったんです」とまさかの結末に。黒柳は「どうするー？別れたのに笑」と笑い。布川は「まさかとなりの部屋が空いてて。家族中がびっくりしまして。（つちやが）いいってことだったんで、そこに住まさせていただいてます…」と恐縮した様子。黒柳は「別れたのにわざわざね、本当おかしい」と笑っていた。
ちなみに隣同士でのおつきあいとして、料理を届けてくれたり調味料を借りたり、愛犬を預け合うこともあり「お互いのカギを持っている」「不思議な関係なんです」などと説明。復縁についてよく聞かれるが、つちやから「必ず徹子さんに『復縁はしません』とお伝えください」ときっぱり言われたことも話していた。
