【スタバ新作グッズ】光るカップに黒猫ボトル、ハロウィン気分満点のグッズが10・10より登場
スターバックスから、ハロウィンの新作グッズが登場。いたずら好きな黒猫やゴーストをモチーフにしたデザインが多数登場し、ハロウィンシーズンを彩るアイテムがそろう。7日午後8時からオンラインストアで先行販売、10日より全国の店舗で販売される。
【写真】隠れた黒猫とゴーストがキュートすぎる…！ハロウィングッズ全部見せ
『ハロウィン2025カップシェイプステンレスボトルキャット355ml』（税込 5600円）は、ペーパーカップやショッパーに隠れた黒猫やゴーストなどのフィギュア入り。ドーム部分は取り外し可能で、蓄光仕様のカップフィギュアが暗闇で光る。
『ハロウィン2025ステンレスTOGOボトルキャット473ml』（税込 5550円）は、黒猫モチーフをあしらったカップ形状のステンレスボトル。猫の足跡や“MEOOW”のイラストが施され、リッドにはロック機能付き。
また、もこもこの黒猫姿に変身した『ハロウィン2025ベアリスタMini』（税込2750円）や、温かいドリンクを注ぐと色が変わる『ハロウィン2025カラーチェンジングリユーザブルカップ473ml』（税込 650円）などが出そろった。
