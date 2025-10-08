ABEMA、ブラジル戦に向けて日本代表4選手に“リアルな”特別インタビュー！10月9日に「鎌田大地編」が配信

ABEMAは、10月14日（火）19時30分にキックオフを迎える、キリンチャレンジカップ2025「日本代表vsブラジル代表」の開催を前に、欧州各地で活躍する日本代表選手たちへの特別インタビューを実施した。

今回「ABEMA」では、鎌田大地、板倉滉、渡辺剛、町野修斗の4名に現地取材を敢行。試合に向けた意気込みや代表への想いに加え、海外クラブでの日常やオフの過ごし方、街中で見せる素顔など、彼らのリアルな姿を映し出している。試合直前の緊張感とともに、普段は見られないリラックスした表情も注目だ。

10月7日（火）に板倉（※怪我により残念ながら今回の代表活動は不参加）、9日（木）に鎌田、10日（金）に町野、そして12日（日）に渡辺のインタビューが『ABEMA』にて公開される予定。各選手の現在地とブラジル戦に懸ける想いなどが、4本の特別インタビューとして配信される。

■放送スケジュール

板倉：10月7日（火）12:00〜

鎌田：10月9日（木）12:00〜

町野：10月10日（金）12:00〜

渡辺：10月12日（日）12:00〜

各選手が海外での経験を通じて感じた成長や変化、そしてブラジル戦への意気込みなどを語る今回のインタビュー。サッカー強豪国との対戦を目前に控え、彼らがどのような準備をし、どんな想いで日本代表のユニフォームに袖を通すのか…。

日本代表での「立ち位置」が変わりつつある3名の主力選手

今企画では、街歩きやカフェでのオフショット、チームメイトとのエピソードなど、競技以外の一面にも迫ることで、日本代表を支える4人の人間的魅力にも焦点を当てている。