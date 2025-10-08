おさき（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2025/10/08】クリエイターのおさきが7日、自身のInstagramを更新。美しい脚を大胆に披露し、話題を呼んでいる。

【写真】18歳美人インフルエンサー、素足大胆見せ

◆おさき、素足大胆公開


おさきは「最近秋服爆買いしてる」と、白いふんわりとしたニットのセーター姿を公開。膝を抱えるようにして椅子に座り、すらりとした素足を大胆に披露した。ざっくりとした襟元からは美しいデコルテものぞかせている。

◆おさきの投稿に反響


この投稿に、ファンからは「ドキドキしちゃう」「可愛くて目が離せない」「ニット似合ってる」「脚が本当にきれい」などのコメントが寄せられている。（modelpress編集部）

