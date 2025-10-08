阿部寛（61）夏川結衣（57）が8日、都内で、映画「俺ではない炎上」（山田篤宏監督）のヒット記念舞台あいさつに出席した。

今回で7回目の共演、夫婦役は4回目という2人。阿部は「それまでの6回もそうですけど、いつも違う感じで来てくださる。今回もこういう感じできたかと、予想を超えてくる。一番信頼している女優さん」と話し、夏川は「すごくうれしいです。どこか同志のような、別の作品でお出になってても同志のようなそんな気持ちです。私もすごく信頼しているし、私だけじゃなくスタッフにも人気が高い。現場で過ごしていると分かる。絶大なる信頼を持ってます」と応じた。

次に共演するとしたらどんな設定がいいかと聞かれ、夏川は「弁護士と、犯人なのか分からない人をやれたら楽しい。どっちもいい。どうかしら？」と提案。阿部は「僕が追い込んだ方が、今まで見たことがないような、どう来るだろうなと。見てみたいです。どう？」と言うと、夏川も「私も追い込んでみたい」と笑った。

藤原大祐（22）は「すてきな関係性ですね。僕はまだ7回も共演した方がいらっしゃらないので、そういった関係性の方がいつかできたらいいな」と話した。