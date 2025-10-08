韓国スポーツメディア「スポーツ朝鮮」（ウェブ版）が2025年10月8日、大リーグのロサンゼルス・ドジャースに所属する韓国出身キム・ヘソン内野手（26）の特集記事を組み、ポストシーズンで出場がないキムの起用法に不満を示した。

韓国出身大リーガーとして唯一、ポストシーズンに「参戦」

チームは、シンシナティ・レッズとのワイルドカードシリーズを2連勝で制し、地区シリーズに進出した。

地区シリーズでは、ナ・リーグ東地区1位フィラデルフィア・フィリーズに2連勝し、ナ・リーグ優勝決定シリーズ進出に王手をかけた。第3戦は9日（日本時間）に本拠地ドジャー・スタジアムで行われ、山本由伸投手（27）が先発する。

ワールドシリーズ2連覇に向け、チーム一丸となって突き進む中、ポストシーズンでキムの出場機会は巡ってこない。

キムはポストシーズンのロースター（出場選手登録枠）入りが危ぶまれたが、レギュラーシーズン最終戦で本塁打を放ち猛アピールした。結果、ワイルドカードシリーズ、地区シリーズの出場枠を勝ち取った。

韓国出身大リーガーとして唯一、ポストシーズンに「参戦」しているキム。地元韓国での期待が大きい分、ここまでベンチを温め続けている現状に、地元メディアから不満が噴出している。

「スポーツ朝鮮」は、「9−1で勝っていなければならないのか？地区シリーズでも無視されるキム・ヘソン、第3戦のフィリーズ先発は右腕であるが」とのタイトルで記事を展開した。

「キム・ヘソンはいつグラウンドを踏むのだろうか」

デーブ・ロバーツ監督（53）は、レギュラーシーズンで対戦相手の先発投手が左投手の場合、左打者のキムをスタメンから外し、主に先発が右投手の場合にスタメンで起用してきた。ところが、キムが左肩の負傷から復帰した9月以降は、先発が右投手のケースでも、スタメンから外され、出場機会が激減した。

記事では「キム・ヘソンはいつグラウンドを踏むのだろうか。チームがポストシーズン4試合を消化する中、連続でロースターに名を連ねながらも一度も出場機会を得られていない。ロバーツ監督は、よくある代走や代守備の状況でも他の選手を使い、代打の状況ではキム・ヘソンを全く考慮しなかった」と指揮官の起用法を疑問視した。

ロバーツ監督の起用法に不満を示しつつ、今ポストシーズンのキムの展望に触れ、次のように嘆いた。

「フィリーズの第3戦先発投手は、右腕アーロン・ノラだ。第1戦、第2戦の先発が左腕だったからといって、キム・ヘソンが除外されたとは考えににくい。第3戦で右腕が登板するからといって、ロバーツ監督の考えが変わるはずがない。ワイルドカードシリーズ第1戦、第2戦のレッズの先発投手は、いずれも右腕だった。勝っても負けても、7回以降に7点から8点差がつかなければキム・ヘソンを見られないのだろうか」

記事によると、地区シリーズのロースター入りした野手で、第1戦、第2戦ともに出場しなかったのは、キムとダルトン・ラッシング捕手（24）の2人だけだ。