BTS・V、やっぱり最強ビジュアル　少年のような無邪気さから“挑発的な色気”まで完璧 in パリ【PHOTO】

BTSのVが、パリでの近況を収めた写真を大量に公開した。

【写真】BTS・V、“ベッド写真”が流出？

10月7日、自身のインスタグラムに複数枚の写真を投稿した。

Vは10月4日にパリ・ファッションウィークに出席するために出国し、2泊3日の短いスケジュールの中で、グローバルファッションアイコンらしい姿を見せた。

アンバサダーとして活動しているセリーヌの2026年サマーコレクション・ファッションショーに参加し、舞台が設けられたサン・クルー公園では、くつろいだ時間を過ごす様子も見られた。

忙しいスケジュールの合間には、芝生に座って四つ葉のクローバーを探したり、大きな枝を持ってふざけたり、木の後ろに隠れたりする姿もカメラに収められている。

（写真＝V Instagram）

ファッションも注目を集めた。ヒョウ柄のシャツを着てソファに横たわる写真では、少年のような一面を見せた。

続いて公開されたカットでは、男らしくも挑発的な大人の美を表現。相反するムードが交錯する“ファッション誌のような日常”を通じて、Vのファッションセンスが立体的に浮かび上がった。

徹底した自己管理も印象的だ。多忙なスケジュールの中でも朝6時に起きてランニングする姿を公開し、自身のコンディションを整えるルーティンを共有した。

（写真＝V Instagram）

Vはファッションショー会場だけでなく、セリーヌの店舗を訪れてショッピングを楽しむ様子も披露。服やサングラス、バッグなどさまざまなアイテムを身につけた写真を公開し、アンバサダーとしての役割を果たしていた。

◇V プロフィール

1995年12月30日生まれ。韓国・大邱広域市出身。本名キム・テヒョン。身長179cm。2013年にBTSのメンバーとしてデビューし、グループ内ではサブボーカルを務める。“美少年”と呼ぶに相応しいビジュアルとのギャップを感じさせる低音ボイスが特徴で、ボーカルラインの中でも主に中低音パートを担当している。優れたビジュアルが世界的に評価されており、映画情報サイト『TC Candler』が発表する「世界で最もハンサムな顔100人」の上位にたびたびランクインしている。兵役のため2023年12月11日に入隊し、2025年6月10日に除隊した。