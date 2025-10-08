「ランニング中の女性」に思わず見とれてしまう理由９パターン
時間を見つけてランニングをする女性は、同性から見てもアクティブでステキに見えることがありますよね。実は男性も同様で、ランニング中の女性に思わず目を奪われることがあるそうです。そこで今回は、『スゴレン』男性読者へのアンケートをもとに「『ランニング中の女性』に思わず見とれてしまう理由９パターン」を紹介します。
【１】スピード感のある「風になびく長い髪」に女性らしさを感じるから
「髪がとてもキレイに見えてセクシー」（３０代男性）と、女性ならではの、髪が後ろに流れてゆく様子に見とれてしまう男性がいるようです。ただ、前髪が汗でおでこにぺったりと貼りついてしまうと、せっかくの疾走感が損なわれることもあるので、前髪のまとめ方に気を配る必要がありそうです。
【２】走るたびに揺れる胸がセクシーだから
「見ちゃいけないと思ってもつい目が行ってしまう」（１０代男性）と、小気味よく揺れる胸は多くの男性の目をくぎ付けにするようです。ただ、ランニング中に男性からイヤらしい視線を向けられていると感じて不快ならば、スポーツブラなどで対策をしてもいいでしょう。
【３】オシャレに決めたランニングウェアからファッションセンスのよさがうかがえるから
「たくさんのランナーがいても、オシャレだと目立つ」（２０代男性）のように、男性の中にはウェアのセンスに注目する人もいるようです。普段の格好とのギャップにドキッとする男性も多いようなので、あえて私服とは全く違う雰囲気にしてみてもいいかもしれません。
【４】タイムを意識しながら走る様子に高い向上心を感じるから
「上を目指す意識を持つのはすごいこと。見習いたい」（３０代男性）など、好タイムを出すべく努力を重ねる姿勢は、男性にカッコよく映るようです。目標があると走るモチベーションにもつながるので、タイムへの意識は一石二鳥とも言えそうです。
【５】日常的に運動を欠かさず、健康を気遣っているように感じるから
「健康的な女性はそれだけで美しい！」（１０代男性）など、スポーツ好きでいつも体を動かしているイメージから、男性は好印象を受けるようです。キレイに見える正しいランニングフォームを心がけると、さらに男性をトリコにすることができるかもしれません。
【６】汗を飛び散らせながら走る様子に爽やかさを感じるから
「走る女性のかく汗は臭くない！」（２０代男性）のように、ランニング中に女性が流す汗には、男性は爽やかさを感じて見とれるようです。ダラダラと垂れ流すだけでは見苦しいので、適度にタオルでふき取るなど、一層爽やかに見えるような配慮も必要でしょう。
【７】充実感漂う「走り終わった後の笑顔」がいつも以上にかわいいから
「清々しい笑顔はまぶしい」（１０代男性）と、ランニング後の達成感が伝わり、やられてしまう男性は多いようです。走り終えたときだけでなく、「何かを頑張ったあとに見せる笑顔」は、いつも以上に男性をドキッとさせることができるのかもしれません。
【８】「引き締まった脚のライン」がスタイルよく見えるから
「筋肉がほどよくついて、細い脚がたまらない」（３０代男性）のように、脚フェチの男性からも走る女性は人気が高いようです。ウェア越しでも均整のとれた筋肉は伝わるようですが、より脚線美をアピールしたいなら生脚を見せられるウェアにしてはいかがでしょうか。
【９】ひたむきに走る姿に、思わず応援してあげたくなるから
「普段見せない必死な表情にグッとくる」（２０代男性）など、走る女性の前向きな姿勢に魅力を感じる男性は多いようです。ランニングに限らず、時には気になる男性に、なりふりかまわず頑張る自分を見せるといいかもしれません。
ほかに、走る女性のどんなところが男性の視線を引き付けると思いますか？ ご意見をお待ちしています。（鼠入昌史／Ｏｆｆｉｃｅ Ｔｉ＋）
