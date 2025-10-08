１１月１５、１６日に東京ドームで行われる侍ジャパン強化試合「ラグザス 侍ジャパンシリーズ２０２５日本ＶＳ韓国」のメンバーが発表され、巨人から大勢投手、岸田行倫捕手、岡本和真内野手が選出された。

岸田は今季途中から正捕手に定着し、８７試合で得点圏打率３割５分９厘の勝負強い打撃と強肩でアピールしていた。捕手は若月（オリックス）、坂本（阪神）中村（ヤクルト）と４人が選出されており、岸田にとっては来年ＷＢＣのメンバー入りに向けても重要な強化試合となる。３月の「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２５日本ＶＳオランダ」以来、２度目のトップチーム選出となる。２３年ＷＢＣで世界一に貢献した大勢、岡本も選ばれた。

岡本和真「侍ジャパンに選んでいただき、とても光栄に思います。素晴らしい選手の方々と一緒にプレーできることを楽しみにしています。チームの力になれるように頑張ります」

岸田行倫「大変光栄です。代表の舞台では学ぶことも多いと思いますが、捕手としてしっかり投手を支え、打撃でもチームに貢献できるよう全力を尽くします」

大勢「大変光栄に思います。日の丸を背負ってプレーできることは、野球選手としてこれ以上ない誇りです。チームの勝利に貢献できるよう、自分の持ち味である真っすぐをしっかり投げ込み、全力で戦いたいと思います」