【侍ジャパン】巨人・岡本和真、中日・金丸夢斗ら２８人発表…１１月「ラグザス 侍ジャパンシリーズ２０２５ 日本ＶＳ韓国」メンバー
１１月１５、１６日に東京ドームで行われる「ラグザス 侍ジャパンシリーズ２０２５ 日本ＶＳ韓国」に出場する侍ジャパンのメンバー２８人が８日、発表された。
メンバーは以下の通り（氏名の後の数字は背番号）
▽投手
森浦大輔（広島）１３
隅田知一郎（西武）１４
大勢（巨人）１５
種市篤暉（ロッテ）１６
伊藤大海（日本ハム）１７
高橋宏斗（中日）１８
曽谷龍平（オリックス）２０
金丸夢斗（中日）２１
及川雅貴（阪神）３７
藤平尚真（楽天）４６
北山亘基（日本ハム）５７
平良海馬（西武）６１
西口直人（楽天）６２
松本裕樹（ソフトバンク）６６
松山晋也（中日）９０
▽捕手
若月健矢（オリックス）４
岸田行倫（巨人） １０
坂本誠志郎（阪神）１２
中村悠平（ヤクルト）２７
▽内野手
牧秀悟（ＤｅＮＡ） ２
牧原大成（ソフトバンク）５
村林一輝（楽天）６
岡本和真（巨人）２５
小園海斗（広島）５１
野村勇（ソフトバンク）９９
▽外野手
森下翔太（阪神）１
五十幡亮汰（日本ハム）５０
岡林勇希（中日）６０