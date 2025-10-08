侍ジャパン・井端弘和監督（カメラ・小林　泰斗）

　１１月１５、１６日に東京ドームで行われる「ラグザス　侍ジャパンシリーズ２０２５　日本ＶＳ韓国」に出場する侍ジャパンのメンバー２８人が８日、発表された。

　メンバーは以下の通り（氏名の後の数字は背番号）

　▽投手

　森浦大輔（広島）１３

　隅田知一郎（西武）１４

　大勢（巨人）１５

　種市篤暉（ロッテ）１６

　伊藤大海（日本ハム）１７

　高橋宏斗（中日）１８

　曽谷龍平（オリックス）２０

　金丸夢斗（中日）２１

　及川雅貴（阪神）３７

　藤平尚真（楽天）４６

　北山亘基（日本ハム）５７

　平良海馬（西武）６１

　西口直人（楽天）６２

　松本裕樹（ソフトバンク）６６

　松山晋也（中日）９０

　▽捕手

　若月健矢（オリックス）４

　岸田行倫（巨人）　１０

　坂本誠志郎（阪神）１２

　中村悠平（ヤクルト）２７

　▽内野手

　牧秀悟（ＤｅＮＡ）　２

　牧原大成（ソフトバンク）５

　村林一輝（楽天）６

　岡本和真（巨人）２５

　小園海斗（広島）５１

　野村勇（ソフトバンク）９９

　▽外野手

　森下翔太（阪神）１

　五十幡亮汰（日本ハム）５０

　岡林勇希（中日）６０