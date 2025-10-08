自業自得！ミスを人になすりつけようとして…→モラハラお局が職場を去ることとなった理由【ママリ】

数分して、店長が加藤さんと一緒に戻ってきました。流石に慌てて謝罪をするのかと思っていたのですが、加藤さんの第一声は耳を疑うものでした。



加藤「あー、加藤です。そのご予約の件、この子に伝えたんですけど失念しちゃってたみたいですねー。私も確認すればよかったですー」

葉月「…え？」



信じられなかったです。第一声に謝罪の言葉がないのも、人に責任をなすりつける言い訳も。《あ、この人駄目だ》と、心底思いました。ピリついている店長とお客様を前に、どんな言葉を出せばいいのか。加藤さんの嘘を否定したいのに、不意に殴られた衝撃で何も言葉が出てきませんでした。



加藤「ねぇ、伝えましたよね？橋本さん」



いつもの圧がより私を硬直させ、悔しい気持ちに唇を噛みしめながらも、「もう面倒くさい。どうでもいいか」という気持ちになってしまい、諦めて口を開こうとした瞬間…。



店長「加藤さん、違うよね」



いつも穏やかな店長が、初めて聞く声のトーンで鋭く否定しました。

「この人ダメだ」誰もが感じたできごと

お客様の前にも関わらず、加藤さんの第一声は謝罪ではなく「責任転嫁」でした。まさか、葉月さんのせいにするなんて、信じられません。





化けの皮がはがれていく…

店長「ご予約いただいた日、橋本さんはシフトに入っていませんでした」



店長が本気で怒っているところを初めて見た気がします。きっと店長も、お客様の前で怒るということはしたくなかったのだと思いますが、何だかんだ、加藤さんを長年雇っている立場の人間として、こうしないといけないと決心がついたのかもしれません。



加藤「いやでも、来てる日に伝えたんです…」

店長「それも本来おかしいでしょ。予約受けた人が僕に報告して、僕がパティシエに伝えて予定リストに載せる、そういう決まりですよね」

加藤「あ、はい、まぁ…」

店長「橋本さん、本当に加藤さんから聞いてましたか？正直に」



店長の言葉に、私は意を決してはっきりと答えました。



葉月「…いえ、聞いていません」

店長「そうですか。…加藤さん、これはありえない話ですよ」

加藤「はい…」



流石の加藤さんも徐々に声が小さくなり、店長と目を合わせられなくなっていました。



新藤「すみません、これは結局どういうことですか？」



進藤さんが問うと、すぐに店長が頭を下げて再度謝罪をしました。加藤さんも頭を下げました。



店長「ご注文いただいていたケーキを今すぐご用意するのは難しく、3～4時間ほどお時間をいただいてしまいます。違うものとはなってしまいますが、こちらのショーケースにあるホールケーキでも宜しければ、すぐにメッセージプレートをご準備致します」

新藤「だって。これでいい？圭太」

新藤の子ども「えー。うん、いいよ…」



息子さんもきっと、好きなケーキを楽しみにしていたと思います。年に一度の自分のお誕生日ケーキ。幼いながらに我儘して泣きそうになっているその子の姿を見ていると、心が痛くなりました。せっかくのハッピーな日に残念な気持ちにさせてしまったことを、加藤さんにはもう少し重く受け止めていただきたいと思いました。



その瞬間、新藤さんの子どもが加藤さんに向かってこう言いました。



新藤さんの子ども「おばさん、ウソはダメ。僕でも知ってるよ」



その子からの言葉に加藤さんは驚き、目を見開いていましたが、眉を歪めながらも頭を下げて、また息子さんに謝罪をしていました。

あのとき辞めなくて、本当によかった！

その日以来、店長は加藤さんの業務態度や報連相の仕方を厳しく見直しました。それはもちろん真っ当なことばかりで、新人いびりをしていた加藤さんは態度を大きく変えるしかありませんでした。



店長は、これまで私が同じような嫌がらせを受けていたのではないかと気遣ってくださり、えみちゃんに相談していた内容も含めてお伝えしたところ、誠心誠意謝って下さいました。それからは、シフトもなるべく被らないように調整してくださり、お世話になりっぱなしです。



そして誕生日ケーキの事件から1か月ほどが過ぎた頃、とうとう加藤さんが自らお店をやめることになったのです。彼女のプライド的にも、人から指導され続けることに嫌気がさしたのでしょう。人にあれこれ言う人ほど、自分が言われることに弱いのは本当ですね。加藤さんに負けずにいて良かったと心から思います。



今は大好きな職場で、信頼できる人たちと働けてとても楽しいです。悪いことをしている人には必ず天罰が下りますね。このお話を聞いてくださる方が通う職場にも、加藤さんのようなお局さんがいるかもしれません。だけど決して屈せず、相談できる人に頼ってください。まじめに頑張る人たちが我慢して身を引く必要はありません。

葉月さんは加藤さんからの嫌味に耐え兼ね、お店を辞めることを本気で考えていました。ところが逆に、加藤さんは自分の失態がきっかけで退職。加藤さんが去ったことで、葉月さんはようやく解放されたのです。



自分勝手なことばかりしている人には、いつか報い受けるときがくるものですね。葉月さんは大好きな職場を続けることができ、本当によかったです。理不尽なことに屈しない葉月さんの姿に、勇気をもらえる作品です。

※このお話は、ママリに寄せられた体験談をもとに編集部が再構成しています。個人が特定されないよう、内容や表現を変更・編集しています

記事作成: ももこ

（配信元: ママリ）