秋野暢子、“検査結果”報告 主治医も太鼓判「再発転移は全くありませんでした」 2022年に食道がん→翌年寛解
俳優の秋野暢子（68）が8日、自身のインスタグラムを更新。約1週間前に受けた検査結果を報告した。
【写真あり】“検査結果”にホッとした様子の秋野暢子
秋野は2022年7月に食道がんを公表し、23年2月に寛解したことを報告。25年1月のブログでは「再発、転移は無し！」と喜びをつづり、前回の検査で気になっていた右のリンパの光も消えていたと明かしていた。4月には「食道の下の方に小さな病変が見つかりました」とし、「内視鏡的焼灼で取ってもらいます」と入院・手術を明かしていた。
この日の約1週間前には「内視鏡も無事に終わりました。生検取ったようです」「これから、新たに血管確保して造影剤のCTです」と検査を受けたことを報告。「結果は8日です。良い結果でスッキリ個展に向かいたいと願ってます」とつづっていた。
この日の投稿では「検査の結果 再発転移は全くありませんでした！良かった」と報告。「主治医のドクター曰く 3年だって再発転移が全く無いので、これからも大丈夫だとおもいます。との、心強いお言葉。いただきました」と喜びをつづった。
