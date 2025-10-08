堀田茜、個性的なワンピースから二の腕スラリ＆首元にパール輝く フレグランスは「ないと心細くなる」
モデルで俳優の堀田茜（32）が8日、都内で行われた『TASAKI HAUTE PARFUMERIE EVENT』に出席した。
【写真】ゴージャス…！二の腕スラリ個性的なワンピで華やかに登壇した堀田茜
堀田は、淡いブルーからホワイトまでの生地を大胆につなぎ合わせた、動くたびに揺れる個性的なロングワンピースを、きっちり整えたロングヘアで上品な着こなしに。ラグジュアリーに魅せるネックレス、イヤリング、リングといったTASAKIのジュエリーと、このたび発表された最新のフレグランス「BALANCE」を身にまとい登場。「爽やかなんですけど、嗅いでいるうちに深みが出てきて、森のような。洗練された香りです」とフレグランスを表現した。
「香りは身近にあるもので、気分転換したいときとか、お家にいるときにも振ったり、身近にあるものです」と明かした堀田は、「香水は両親も振っていたので、ないと心細くなる」とぽつり。「人とご飯に行くときは、好みがあるので香りが強くないものを振ったり」とエチケットにも気をつけていることを明かし、「家にいるときにはシュッと振って、目を覚ましたり」と多様な使い方を提案した。
また、バラエティ番組のロケでも海外を訪れることも多い堀田。「この香りを嗅いだとき、ギリシャのサントリーニ島に言ったときのことを思い出して。旅行行くときとかにつけたいなと思います」とにっこり。現地を訪れたときのことを振り返り、「最高だったんですけど、海もあるし自然も豊かで、そこに来る人たちがバケーションを楽しむぞっていう愉快な雰囲気があって、この香りがぴったりだなと思います」と語った。
日本発のラグジュアリージュエラーであるTASAKIは、10日より自社初のフレグランスコレクション「TASAKI HAUTE PARFUMERIE（TASAKIオートパフューマリー）」を東京・TASAKI銀座本店をはじめ全国の対象店舗で展開する。まるでジュエリーのようにデザインされたこのコレクションは、TASAIKIの物語に加わる新たな"宝石”として誕生し、メゾン独自の精神を鮮やかに映し出す。TASAIKIはこのコレクションを通じて、卓越したサヴォア・フェール（匠の技）を「香り」という新しいかたちで表現した。
イベントにはほかに、瀧本美織、吉岡里帆が出席した。
