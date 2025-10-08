ＴＢＳ系新ドラマ「じゃあ、あんたが作ってみろよ」が７日にスタート。亭主関白丸出しの化石男・海老原勝男（竹内涼真）が、イラつくセリフを連射。その一部を紹介する。

女性は家事をして家を守る…という考えを全く疑っていない勝男。そんな勝男に尽くしていた恋人の鮎美だったが、プロポーズをきっかけに我慢ならず別れを告げる。

何が我慢ならなかったか…。公園デートで鮎美の手作り弁当を堪能する勝男。弁当を絶賛すると「手作りって言ってもほとんど冷凍食品の、あるでしょ？あれ、手抜き。あれは手作り弁当じゃない。解凍弁当」と言い放つ。

会社では料理男子の後輩・白崎が勝男の弁当に「朝からお米を炊くんですか？」と聞き、勝男は「俺は炊かないよ。彼女がね。だって男が朝から料理するわけないだろ」。

白崎がインスタントのなめこ味噌汁を飲んでいると、豆腐が木綿だったことに勝男は「なめこには絹だろ？口当たりの良さが全然違うもん」。味噌汁の豆腐にまで注文をつける勝男に、白崎は鮎美の苦労を思う。

また昼食がベーグルだった女性社員に「弁当ぐらい作れ」。それを拒否されると「家で料理作って愛する人の帰りを待つっていうのはさ、女の幸せだと思うけどな」。

自宅での鮎美の夕飯を美味しく食べる勝男。だが「強いて言うなら、全体的におかずが茶色すぎる。もうちょっと彩りを入れた方がいい」と注文をつける。しかも「これは鮎美がもっと上を目指せる意味での、アドバイス」と、さも鮎美のためだと主張する。

鮎美と別れた後に行った合コンでは、得意料理はカレーだという女性が市販のルーを使っていると言うと「ハハハ。じゃあ野菜切るだけだ。もうそれ、料理って言わないから」と言い放ち、合コンの空気をしらけさせる…。

その他にも、料理男子の後輩をバカにするような言葉など、前半は特に女性がイライラする言葉のオンパレード。結果、勝男がフラれたことにネットでは「竹内涼真のドラマ見終わるまで走りに行くなって妻さんに言われている…」「夫！早く風呂出ろ！てめぇにぴっっっっったりのドラマが始まったぞ！」「時代錯誤な発言がえぐくてもはや笑ってしまう」「旦那が横にいるタイミングで一緒に見れたので、海老原勝男に言っている、と見せかけてあれこれ普段思っていることをブチまけながら視聴しましたｗ大変スッキリしました」などの声が殺到していた。