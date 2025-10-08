ロッテの監督に就任したサブロー氏（４９）が８日、ＺＯＺＯマリンスタジアムで就任会見を行った。地獄のキャンプを予告した。

今春は２軍監督として都城キャンプで指導してきた。「めちゃくちゃ厳しい練習したんですね。でも、その練習に耐えてきて、１年間怪我する選手少なかったこと、技術的にもすごいパワーアップになったので、その時の僕の中でのスローガンが『昭和のキャンプをやろう』っていうことなので、また、それはうちのチームに一番、今足りないところだと思うので、秋、春は厳しいキャンプになると思います」と話した。

「まだ具体的には決まってはないですけど、フィジカルと、要はボールを使った打つ、投げる、守るは同時にやりたいと思っているので。先にウエイトをやって体を作りながら、午後から思いっきり打ちっぱなし、守りっぱなし、走りっぱなしにぐらいの感じでできたらいいかなと思います」と目を光らせた。

今季を振り返って「ボロボロというか、残念な結果に終わったので、もうその悔しさを前に厳しい練習に耐えてもらって、本当精神的にも肉体的にも強いチーム、強い選手たちになってほしいなと」

目標として「最終的には優勝ですけど、ひとつひとつ階段を上りながら上位に行けたらと思います」と語り、そのためにも「バッテリーの問題もあり、攻撃的な問題もあり、守備、全てにおいて他の５球団には負けていると思うので、そこをまた一からやり直していきたいなと思います」と厳しい練習を課して強いチームになることを訴えた。