日本野球機構とNPBエンタープライズは8日、今年の11月に東京ドームで韓国代表と対戦する「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2025 日本vs韓国」に出場する日本代表選手28人を発表した。

23年のWBC組からは牧秀悟（27、DeNA）、岡本和真（29、巨人）、郄橋宏斗（23、中日）ら7人が選出された。初の“侍入り”を果たしたのは坂本誠志郎（31、阪神）、野村勇（28、ソフトバンク）、西口直人（28、楽天）、松本裕樹（29、ソフトバンク）の4人で、来春のWBCに向けて絶好のアピールの機会となる。本塁打、打点の2冠王の阪神・佐藤輝明（26）は選出されなかった。

前回大会のWBC（23年）で3大会ぶり3度目の優勝を果たした侍ジャパンは、26年大会の1次ラウンド（POOL C）で韓国代表と対戦が決まっている。これまでWBCでの日韓戦は2006年の第1回大会から5勝4敗。前回大会は、1次リーグで日本が韓国に13−4で圧勝し韓国は1次リーグ敗退となったが、日本が世界一を成し遂げた2006年と2009年は、1次リーグ、2次リーグ共に黒星を喫している。

会見では“侍ジャパン”井端弘和監督（50）、強化委員会委員長の中村勝彦氏が登壇。井端監督は「競争が第一ですし、ポジションというのはいくつかあると思いますんで、そこでね勝ち抜いて欲しいなと思ってます」と国内組中心のチーム編成で、同シリーズのテーマを掲げた。

前回WBCの世界一メンバーには「経験したことをね、伝えていってもらえれば。誰がキャプテンとかそういう訳でなく、どんどん引っ張ってもらいたい」とし、国内組の選手に向けて「メジャー組はいますけど、競争してね、1人でも多く戦力になってもらえれば」と期待を込めた。

【日本代表メンバー（年齢、所属球団）】

◆投手

森浦大輔（27、広島）

隅田知一郎（26、西武）

大勢（26、巨人）

種市篤暉（27、ロッテ）

伊藤大海（28、日本ハム）

郄橋宏斗（23、中日）

曽谷龍平（24、オリックス）

金丸夢斗（22、中日）

及川雅貴（24、阪神）

藤平尚真（27、楽天）

北山亘基（26、日本ハム）

平良海馬（25、西武）

西口直人（28、楽天）

松本裕樹（29、ソフトバンク）

松山晋也（25、中日）

◆捕手

若月健矢（30、オリックス）

岸田行倫（28、巨人）

坂本誠志郎（31、阪神）

中村悠平（35、ヤクルト）

◆内野手

牧秀悟（27、DeNA）

牧原大成（32、ソフトバンク）

村林一輝（28、楽天）

岡本和真（29、巨人）

小園海斗（25、広島）

野村勇（28、ソフトバンク）

◆外野手

森下翔太（25、阪神）

五十幡亮汰（26、日本ハム）

岡林勇希（23、中日）

【ラグザス 侍ジャパンシリーズ2025 日本 vs 韓国】

11月14日 公式練習

11月15日 日本 vs 韓国 ＠東京ドーム

11月16日 日本 vs 韓国 ＠東京ドーム

強化試合はいずれもナイトゲームで開催予定